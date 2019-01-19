TREND

Kanser hastası Caner'in hayalini gerçekleştiren Acun Ilıcalı herkesi duygulandırdı

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 19.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Tek dileği O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olan kanser hastası Caner'i İstanbul'a getirerek dileğini gerçekleştiren Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay'dan İstanbul'a getirdi. Konu hakkında Instagram'dan paylaşım yapan Ilıcalı'nın sözleri ise herkesi duygulandırdı.

O SES TÜRKİYE HAYALİ GERÇEK OLDU

Sosyal medyada bir videoyla sesini duyuran 16 yaşındaki kanser hastası Caner Güdük'ün çağrısı üzerine herkes seferber oldu.Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi, yürek burkmuştu. Ilıcalı, Caner'in isteğine karşılık vererek Caner'i İstanbul'a getirdi.

kanser-hastasi-caner-in-hayalini-gerceklestiren-11658357_6311_m

"HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU ANLATAMAM"

Caner hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Sevgili kardeşim Caner, senin hayalini gerçekleştirebilmenin verdiği mutluluğu tarif edemem. Sen de inanıyorum ki bizim hayalimizi gerçekleştirip o güzel kalbinle bu hastalığı yeneceksin, yanaklarından öpüyorum." dedi.

kanser-hastasi-caner-in-hayalini-gerceklestiren-11658357_6846_m

TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Acun Ilıcalı, kanser hastası Caner hakkında yaptığı paylaşım takipçilerini çok duygulandırdı. Ilıcalı'nın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

"SONUNDA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Hayali gerçek olan Caner, O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşarak "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben buradan haber ederim" notunu paylaştı.

kanser-hastasi-caner-in-hayalini-gerceklestiren-11658357_5045_m

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!
Esra Erol'un eşi heyecanını böyle paylaştıEsra Erol'un eşi heyecanını böyle paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI o ses türkiye caner güdük

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan 15 Temmuz'da alnından öpmüştü! Büyük jest

Erdoğan 15 Temmuz'da alnından öpmüştü! Büyük jest

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma

Brezilya'dan aldığı yumurtadan üretti! 'Bu nasıl tavuk' diyorlar

Brezilya'dan aldığı yumurtadan üretti! 'Bu nasıl tavuk' diyorlar

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun Acun'a...siyasi gözle değil , insanlık-merhamet gözüyle bakın...
SAYIN ACUN ILICALI KEŞKE HAYATIMIZIN BÜYÜK BİR KISMINDA VAROLAN EKRAN KARŞISINDA SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİP İZLEDİĞİMİZ TÜM SANAT CAMİASI SİZİN KADAR DUYARLI OLSA BİZLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI BU TOPRAKLARIN İNSANLARI OLARAK HEM İNANCLI HEM VİCDANLI HEM DUYGULUYUZ. RABBİM CANER KARDEŞİMİZE EVLADIMIZA VE TÜM RAHATSIZ OLAN İNSANLARIMIZA ACİL ŞİFA VERSİN İYİ Kİ SENİN GİBİ SAMİMİ ÜLKESİNİ İNSANLARINI SEVEN DEĞERİMİZ VAR....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!

Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!

Ünlülerden karne paylaşımları

Esra Erol'un eşi heyecanını böyle paylaştı

Ayasofya'da çıplak poz veren Marisa Papen şimdi de...

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Şimdi de...

Dünyaca ünlü 10 isim ile ilgili az bilinen gerçekler

Bir döneme özel fotoğraflarıyla damga vurdu! Meğer o ünlüyle...

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Jennifer Pamplona, Kim Kardashian'a benzemek için 500 bin dolar harcadı

Kalça, göğüs, boyun... Abarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.