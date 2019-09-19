Mynet Trend

Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi

sesamos sesamos
SAĞLIK  | 19.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

ABD’de bilim insanları ‘yamyamlık’ yaparak kemoterapi sonrası geri dönen kanser hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.

Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi

Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için yamyamlık yaparak etrafındaki hücrelerden ‘enerji’ topladığını açıkladılar.

kanser-hucrelerinin-yamyamlik-yaparak-hayatta-kaldiklari-kesfedildi_9792_dhaphoto2

TEDAVİ SONRASINDA ÇOĞALIYORLAR

Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.

Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu.

kanser-hucrelerinin-yamyamlik-yaparak-hayatta-kaldiklari-kesfedildi_9792_dhaphoto3

Özellikle göğüs kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önemli bir çalışma olduğu bilim insanları tarafından açıklandı.

(DHA)

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Alerjik hastalara sonbahar uyarısı!Alerjik hastalara sonbahar uyarısı!
Alzheimer’dan koruyan öneriler! Alzheimer’dan koruyan öneriler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd bilim insanları kanser kemoterapi kanser hücreleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dikkat! Bu hastalık yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor

Dikkat! Bu hastalık yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alerjik hastalara sonbahar uyarısı!

Alerjik hastalara sonbahar uyarısı!

Alzheimer’dan koruyan öneriler!

Alzheimer’dan koruyan öneriler!

Alzheimer mı yoksa unutkanlık mı?

Alzheimer mı yoksa unutkanlık mı?

Laparoskopi ve robotik cerrahi arasındaki farklar

Bu yöntemin açık ameliyata göre büyük avantajları var!

Kanser cinsel sağlığa engel mi?

Kanser cinsel sağlığa engel mi?

Asimetrik ağlayan yüz sendromundan 5 dakikada kurtulabilirsiniz!

En çok ağlarken ve gülerken belli oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.