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Kanser tedavisi gören Christoph Daum'a skandal soru! ''Mezar taşınıza ne yazdırmak isterdiniz?''

15.10.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Christoph Daum, kanser sebebiyle gördüğü tedaviye dair Alman basınına açıklamalarda bulundu. Samimi cevaplar veren Daum'a yöneltilen bir soru sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kanser tedavisi gören Christoph Daum'a skandal soru! ''Mezar taşınıza ne yazdırmak isterdiniz?''

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığı öğrenilen Daum'un tedavisi devam ediyor. Alman basınına bu konuyla ilgili konuşan Daum'a yöneltilen skandal soru büyük tepki aldı.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

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"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Tedavilerin olumlu etkisi var, kanser hücreleri hafifçe kayboluyor. Ayrıca meditasyon ve nefes egzersizleri gibi destekleyici önlemler de kullanıyoruz. Üniversite hastanesinin onkoloji bölüm başkanı Profesör Jürgen Wolf benimle çok iyi ilgileniyor. Ne yazık ki kanser çok sinsi bir hastalık ve aniden vücudun başka bir yerine metastaz yapabiliyor. Bu durum sizi mahvedebilir."

"AZ KALSIN KOMAYA GİRİYORDUM"

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"Doktorlar, ABD'deki oğlumu ziyaret etmemi kabul ettiler. Ama tahmin edin ne oldu; Zatürreye yakalandım! Neredeyse komaya giriyordum. Eşim Angelica, 'sana bağırdım ama beni duymadın' dedi."

"HENÜZ İYİLEŞEMEDİM"

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"Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Amacımız akut bir durumu kronik bir duruma dönüştürmek, hastalığı kontrol altına almaktı. Umarım daha da fazlası olur."

"BİR HAFTADA 22 KEMOTERAPİ GÖRDÜM"

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"Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu. Ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı."

DAUM'A SKANDAL SORU! "MEZAR TAŞINIZDA NE YAZSIN İSTERDİNİZ?"

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"Bir gün mezar taşınızda ne yazsın istersiniz?" şeklinde skandal bir soruyla karşı karşıya kalan Daum, tüm soğukkanlılığı ile cevap verdi. Daum, "Artık dinleniyor' yazabilir. Belki çocuklarımın aklına daha iyi bir şey gelir." ifadelerini kullansa da sosyal medyada bu soruyu soran muhabire yoğun tepki var.

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