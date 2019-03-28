Kanser uzmanı açıkladı: Kokoreç probiyotiklerin şahı!

Sokak lezzetlerinin başını çeken kokoreç, insan sağlığı için önemli bir yere sahip. Algısal olarak sağlıksız olarak adlandırılsa da aslında uzmanlar tarafından artık övgü ile bahsedilen bir yiyecek türü.

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yavuz Dizdar, kokoreçin mutluluk kaynağı olduğunun altını çiziyor ve haftada 2,3 gün yiyenlerin bağırsaklarının sağlıklı çalışacağını belirtiyor. Kanser uzmanı Dizdar, kendisi için 'vazgeçilmez' olarak adlandırıyor kokoreci. Mutluluk kaynağı olarak belirtilen kokoreç, birçok hastalığa da iyi geliyor. İşte şaşırtan faydaları;

Bağırsaklara mikroorganizma desteği sağlar. Bağırsak florasını koruyan kokoreç, alerjik olan birçok hastalığın önüne geçer. Flora bozukluğu sonucunda otizm ve romatizmal hastalıklar meydana gelebilir. Bu yüzden bağırsak florasının sağlıklı olması son derece değerlidir. Florayı destekleyen yen önemli yiyeceklerden biri kokoreçtir.

Depresyondan çıkmaya yarayan en etkili yiyecektir. Evet! Yanlış duymadınız :) Kokoreç, vücuttaki serotonin hormonunu yükselterek vücuda zindelik ve pozitiflik katar.