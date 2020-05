Kanserde "Kent Modeli" benimsendi

"Sistem her şartta işliyor"

Yıldırım, "Bir yıl önce onkoloji merkezimizi hizmete açarken bir kanser tedavisinde hastaların tüm ihtiyaçlarına, sorularına yanıt verecek bir ‘Kent Modeli’ni uygulayacağımızı ilan etmiştik. Bu model normal zamanlarda olduğu gibi şimdi pandemi yaşanan bu dönemde de hastalarımızı rahatlatıyor. Bu; hastaların 7-24 erişiminde olan ve ihtiyaçlarını iletip giderebilecekleri bir rehberlik hizmeti olan navigatör uygulaması. Onkoloji konusunda deneyimli navigatör hemşirelerimiz hastalarımızın her türlü sorununa yardımcı oluyor. Tedavi planlamasından tedaviye gelmek için hangi yolları izlemesi gerektiğini anlatıyor, doktoruyla arasında köprü oluyor; psikolog, diyetisyen randevularını ayarlıyor. Yeni tanı alıp tedaviye başlayacak hastalara rehberlik ediyor, endişelerini gideriyor; yani sistem her şartta işliyor ve tedavisi süren ya da yeni tanı alıp tedavisi başlayacak hastalarımızın tedavilerini aksatmamaları için onlara olanaklar sunuyor. Hastalarımızın medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ya da onkoloji cerrahisinde almak zorunda oldukları tedavi hizmetlerine güvenli şekilde ulaşmaları için gerekli önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.