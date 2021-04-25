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Kansere yakalanan Şimal'den doğum günü paylaşımı

25.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanserine yakalanan Şimal saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Şimal'in doğum günü mesajına beğeni yağdı.

Kansere yakalanan Şimal'den doğum günü paylaşımı

Geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını açıklayan şarkıcı Şimal, kemoterapi için saçlarını kazıttı.

Doğum gününde takipçilerine seslenen Şimal "Mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Doğum gününde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şimal "Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. Dm'den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatları beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah.

Ekran Alıntısı

Arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor, mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz..."


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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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