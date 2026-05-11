Kanseri bir bakışıyla anladı! Fotoğrafta beyaz parıltı görünce...

İngiltere’de yaşayan iki çocuk annesi Danielle Foggin, uyumadan önce çektiği sıradan bir fotoğraf sayesinde 14 aylık kızının hayatını kurtardı. Fotoğrafta kızının gözünde fark ettiği beyaz parıltı, nadir görülen bir göz kanserinin belirtisi çıktı.

Danielle Foggin, geçtiğimiz mayıs ayında küçük kızı Amelia’nın yatağa gitmeden önce bir fotoğrafını çekti. Ancak fotoğrafa baktığında bir şeylerin ters olduğunu hissetti. Minik kızının gözünde oluşan beyaz yansıma, annenin dikkatinden kaçmadı.

İnternette araştırma yapan anne, bu belirtinin çocuklarda görülen nadir bir göz kanseri olan retinoblastoma ile bağlantılı olabileceğini öğrendi. Büyük korku yaşayan Danielle, ertesi gün kızını hemen doktora götürdü.

3 GÜN İÇİNDE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Aile önce Darlington Memorial Hastanesi’ne sevk edildi, ardından Birmingham Çocuk Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan MR ve detaylı tetkikler sonucunda Amelia’ya “Grade D retinoblastoma” teşhisi konuldu.

Kanserin yayılmadığının belirlenmesinin ardından Amelia’nın gözünün alınmasına karar verildi. Küçük kız, bugüne kadar toplam 13 işlem geçirdi.

Şu anda yapay göz kullanan Amelia’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kanseri tamamen atlattığı açıklandı.