Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kanseri bir bakışıyla anladı! Fotoğrafta beyaz parıltı görünce...

İngiltere’de yaşayan Danielle Foggin, uyumadan önce çektiği sıradan bir fotoğrafta 14 aylık kızının gözündeki beyaz parıltıyı fark ederek hayat kurtaran bir keşfe imza attı. Yapılan tetkiklerde nadir görülen bir göz kanseri (retinoblastoma) teşhisi konulan minik Amelia, başarılı operasyonların ardından sağlığına kavuştu.

Kanseri bir bakışıyla anladı! Fotoğrafta beyaz parıltı görünce...
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de yaşayan iki çocuk annesi Danielle Foggin, uyumadan önce çektiği sıradan bir fotoğraf sayesinde 14 aylık kızının hayatını kurtardı. Fotoğrafta kızının gözünde fark ettiği beyaz parıltı, nadir görülen bir göz kanserinin belirtisi çıktı.

Danielle Foggin, geçtiğimiz mayıs ayında küçük kızı Amelia’nın yatağa gitmeden önce bir fotoğrafını çekti. Ancak fotoğrafa baktığında bir şeylerin ters olduğunu hissetti. Minik kızının gözünde oluşan beyaz yansıma, annenin dikkatinden kaçmadı.

Kanseri bir bakışıyla anladı! Fotoğrafta beyaz parıltı görünce... 1

İnternette araştırma yapan anne, bu belirtinin çocuklarda görülen nadir bir göz kanseri olan retinoblastoma ile bağlantılı olabileceğini öğrendi. Büyük korku yaşayan Danielle, ertesi gün kızını hemen doktora götürdü.

3 GÜN İÇİNDE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Aile önce Darlington Memorial Hastanesi’ne sevk edildi, ardından Birmingham Çocuk Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan MR ve detaylı tetkikler sonucunda Amelia’ya “Grade D retinoblastoma” teşhisi konuldu.

Kanseri bir bakışıyla anladı! Fotoğrafta beyaz parıltı görünce... 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kanserin yayılmadığının belirlenmesinin ardından Amelia’nın gözünün alınmasına karar verildi. Küçük kız, bugüne kadar toplam 13 işlem geçirdi.

Şu anda yapay göz kullanan Amelia’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kanseri tamamen atlattığı açıklandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karantina görüntüleri geri geldi! Tahliyeler başladıKarantina görüntüleri geri geldi! Tahliyeler başladı
Dokunmanın bedeli servet değerinde! Koparan yandı!Dokunmanın bedeli servet değerinde! Koparan yandı!

Anahtar Kelimeler:
göz alerjisi kanser Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.