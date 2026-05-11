Yanından bile geçseniz bulaşıyor: 40 gün gizleniyor! Bir köyü böyle yok etti

MV Hondius yolcu gemisinde tespit edilen ve insandan insana bulaşabilen nadir "Andes Hantavirüsü" için acil durum ilan edildi. %40 ölüm oranına sahip olan bu sinsi virüs, sadece birkaç saniyelik temasla bile "süper yayılma" gösteriyor. İşte bilim dünyasını korkutan o gizemli salgının detayları...

Çiğdem Berfin Sevinç

Dünya genelinde salgın hastalık endişesi bu kez denizlerden yükseldi. Kanarya Adaları’na doğru yol alan MV Hondius yolcu gemisinde, tıp dünyasının "en tehlikeli patojenler" listesinde yer alan Andes Hantavirüsü patlak verdi. İnsandan insana geçebilen bu nadir tür, %40 gibi korkunç bir ölüm oranına sahip olmasıyla biliniyor. Bilim insanları şimdi gemiden inen ve binen yüzlerce yolcunun izini sürmek için zamana karşı yarışıyor.

TUVALETTEKİ BİRKAÇ SANİYE YETTİ! "SÜPER YAYILICI" ŞOKU

Uzmanlar, mevcut salgının şifrelerini çözmek için Arjantin’in Epuyen köyünde 2018 yılında yaşanan ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan salgını mercek altına aldı. O dönem yapılan araştırmalar kan donduran bir gerçeği ortaya çıkardı: Virüsün yayılması için dakikalar değil, saniyeler yetiyor!

Epuyen’deki "Sıfır Hasta" olarak adlandırılan 68 yaşındaki bir adam, katıldığı bir doğum günü partisinde sadece tuvalete giderken tesadüfen yanından geçtiği bir kişiye virüsü bulaştırdı. Virüsün ateşin yükseldiği ilk 24 saat içinde en yüksek bulaşıcılık seviyesine ulaştığı ve kısa süreli temasın bile enfeksiyon için yeterli olduğu belirlendi.

KEMİRGENDEN İNSANA, İNSANDAN İNSANA...

Normal şartlarda Hantavirüs türleri insanlara kemirgen dışkısı veya idrarı yoluyla bulaşırken, "Andes" türü büyük bir istisna teşkil ediyor. Bu virüs, tıpkı bir grip virüsü gibi insandan insana geçebilme yeteneğine sahip. Bilim dünyası, virüsün yolcu gemisi gibi kapalı ve kalabalık bir ortamda nasıl bir yayılım göstereceğini endişeyle takip ediyor.

ÜNLÜ AKTÖRÜN EŞİNİ DE HAYATTAN KOPARDI

Andes virüsü, geçtiğimiz aylarda ABD gündemine de bomba gibi düşmüştü. Efsanevi aktör Gene Hackman’ın eşi Betsy Arakawa, Hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiş, otopsi sonuçları bu sinsi tehlikeyi bir kez daha kanıtlamıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) TETİKTE: "KÜRESEL ACİL DURUM POTANSİYELİ"

DSÖ, MV Hondius gemisindeki vakalar için şu anlık riski "düşük" olarak tanımlasa da, Hantavirüs’ü "öncelikli izlenmesi gereken patojen" grubuna dahil etti. Virüsün uzun kuluçka süresi (17 ila 40 gün arası) temas takibini imkansız hale getirirken, gemiden çeşitli limanlarda inen yolcuların virüsü dünyaya yaymasından korkuluyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlar, özellikle riskli bölgelerde veya gemi yolculuklarında bulunan kişileri şu belirtilere karşı uyarıyor:

*Aniden yükselen yüksek ateş ve titreme.

*Şiddetli zatürre ve solunum yetmezliği.

*Kas ağrıları ve açıklanamayan yorgunluk.

