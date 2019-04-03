Kanseri önlemek mümkün müdür? Kansere yakalanmamak için nelere dikkat edilmelidir?

Dünyada ölüm nedenlerinin ikinci sırasında yer alan kanser hastalığıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Berrin Pehlivan, kanserin spor yaparak ve beslenmeye dikkat ederek yüzde 60 oranında önlenebileceğini söyledi. Kanser hastalıklarının yüzde 10’unun kalıtsal olduğunu ve yüzde 60 oranında önlenebileceğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Bölümü Prof. Dr. Berrin Pehlivan, kanserle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri listeledi. 'SPOR YAPARAK VE DOĞRU BESLENEREK KANSERDEN KORUNABİLİRİZ' Kanser oluşumunun karmaşık bir mekanizma ve önlenebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Berrin Pehlivan şunları söyledi; “Spor yaparak ve beslenmemize dikkat ederek kanseri yüzde 60 oranında önleyebiliriz. Kanseri günümüzde kalp, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar katogorisine almamız gerekiyor. Bu nokta çok önemli. Çünkü, bizler bazen vücudumuzdaki değişiklikleri fark ediyoruz ancak kanser tanısı almaktan korktuğumuz için doktora başvurmuyoruz. Oysa erken dönemde başvurup tedavi edilse işler çok değişecek. Hem tedavi edilme, hastalıklardan kurtulma oranı artacak hem de belki çok daha küçük tedavilere maruz kalacaklar ve hayat kaliteleri belki de hiç etkilenmeyecek. Ancak kanser olmamak, kansere karşı gerekli tedbirleri almak tedavi edilmekten daha kolay. Uygun beslenme ve spor büyük oranda koruyuculuk sağlıyor”

'AYNI ÜRÜNÜ FARKLI MARKALARLA TÜKETİN' Kanserden korunma ve sağlıklı beslenme konusunda birçok doğru olmayan içerikler bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Pehlivan, aynı ürünü farklı markalardan tüketilmesini gerektiğini söyleyerek, “Herkes yanlış ve sağlıksız beslendiğine inandırıldı ve bu konuda ciddi bir endüstri oluşturuldu. Satılan diyet programları, dayatılan sağlık programları, satılan otlar, özel bileşikler… Her şeyin azı karar çoğu zarar. Vücudun kendi savunma mekanizmaları var, belli oranlarda kimyasallar alındığında vücut bunları uzaklaştırıyor zaten. Fazla tüketildiğinde ise tabi ki vücut bunları atmakta çaresiz kalıyor ve hastalıklar oluşabiliyor. Ne yediğimizden belki de daha önemli olan ne kadar tükettiğimiz. Önemli olan yediklerimizin çeşitliliğini artırmak ve belki de aynı ürünü farklı markalardan tüketmek. Çünkü x markasında olan kimyasal veya ürünün yetişmesinde kullanılan pestisit (zararlı organizmaları engellemek için kullanılan karışım) bir başka markanın ürününde olmayabilir. Orada da başka bir kimyasal karşımıza çıkabilir. Ama az tüketildiğinde bizim için sorun olmayacaktır” dedi.

'KANSERİN KONTROL ALTINA ALINMASI KAÇINILMAZ' Berrin Pehlivan, 50 yıl öncesine oranla insan ömrünün iki katı uzadığını ve yaş aldıkça kanserin ortaya çıkma olasılığının arttığını söyledi. Pehlivan, “Etrafımızda tedavi edilerek yaşamaya devam eden kanser hastası sayısı da çok fazla artık. Bu da daha fazla kanser vakası olduğu algısı yaratmakta. Kanser araştırmalarının hızla devam etmesine rağmen, yüzde 100 tedavi oranına ulaşılmaması ‘İnsanlık kanserden kurtulamayacak mı?’ sorusunu akılla getiriyor. Bu durum tıpkı bir savaş gibi, hedeflediğimiz cephelerde yendiğimiz kanserli virüsün, açmış olduğu onlarca ayrı cephe sayesinde vakit kazanmasına, direnç geliştirmesine ve ilerlemesine fırsat vermektedir. Klasik kemoterapi veya radyoterapi yöntemlerinin yan etkilerinin varlığı da, kanser hücrelerine karşı gereken ölümcül dozlara çıkılmasını engellemektedir. Şüphesiz ki ilaç sanayi ve radyoterapi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, birden çok kanser yolağını seçerek hedefleyen ve immüniteyi arttıran ilaçları sürece dahil ederek, yüksek dozların daha güvenli bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Sonuçta şeker hastalığı örneğinde olduğu gibi, kanserin de kontrol altında tutulabilir, kronik bir hastalık seviyesine geriletilmesi kaçınılmaz olacaktır” ifade etti.