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Kanseri yenen Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy'un yeni projesi belli oldu

29.03.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı ay önce lenfoma kanserini yendiğini açıklayan Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy'dan sevindiren bir haber daha geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla setlere geri döneceğini belirtti.

Kanseri yenen Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy'un yeni projesi belli oldu

Altı ay önce lenfoma kanserini yenen Boğaç Aksoy, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

Kansere yakalandığı zaman yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu, yeni projesini duyurdu.

Boğaç Aksoy 1

Aksoy, yeni film projesini imzaladığı anı sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.

Boğaç Aksoy 2

Ünlü oyuncu Instagram sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda 'Çekimleri nisan ayında Bursa’da başlayacak yeni filmimiz ile setlere geri dönüyorum. Bana inancı ve sevgisiyle güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur'a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum. Değerli yapımcımıza, yönetmenimize, senaristimize, oyuncu kadromuza ve tüm set ekibine hayırlı olsun. Sinema projemiz sizlerin de beğenisiyle inşallah seri olarak devam eder. Tüm ekip arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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