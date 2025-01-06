Kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli'nin paylaşımı sevenlerini endişelendirdi! 'Allah'a emanet olun' diyerek duyurdu...

Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Aylardır hastane odalarında kalan ve birçok operasyon geçiren Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili sık sık takipçilerini sosyal medya hesabından bilgilendiriyor.

Birçok operasyon geçiren Tanyeli, geçtiğimiz günlerde yılbaşını evinde geçireceğini söylemişti. "Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor." demişti.

AMELİYATA GİRECEĞİNİ DUYURDU!

Yine hastaneden paylaşım yapan Tanyeli, son sağlık durumunu anlattı. Ünlü isim yeni bir operasyona daha gireceğini duyurdu. "Maalesef demiyoruz, çok şanslıyız. Küçük bir operasyona giriyorum. Her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah'ın izniyle. Seviyorum sizi... Hayatım hastaneyle ev arasında mekik dokuyarak geçiyor halbuki yarın doğum günüm. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın." dedi.

Tanyeli'nin bu duyurusunun ardından hayranları endişelendi.