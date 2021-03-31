Kanuni Portresi Açık Arttırmada 438 Bin 500 Sterline Satıldı

Londra’da Sotheby’s müzayede evi, çevrimiçi yapılan açık artırmaya telefonla katılan bir kişinin en yüksek teklifi vererek Kanuni Sultan Süleyman tablosunun yeni sahibi olduğunu açıkladı. Satın alan kişinin kimliği şimdilik belirsiz. Sotheby’s portrenin değerini 80 bin ila 120 bin Sterlin olarak öngörmüştü. Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi bu açık arttırmada öngörülen fiyatının neredeyse dört misline ve 5 milyon Türk Lirasına karşılık gelen 438 Bin 500 Sterlin’e ulaşmış oldu. Müzayede evi, bu tablonun 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir ailenin koleksiyonunda yer aldığını açıkladı. Kanuni portresinin özellikleri 1494-1566 yıllarında yaşamış Kanuni Sultan Süleyman’ın bu portredeki haliyle 43 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Padişahın o yaşında gerçekleşen önemli tarihi olaylar da Sotheby’s müzayede evinin web sitesinde yer alan bilgiler arasında. Örneğin, Irak Safeviler’den alınıp Osmanlı topraklarına katılmış. O yıllarda Preveze deniz savaşı kazanılmış. Yani padişahın o dönemdeki görünüşü bu portredeki gibiymiş.

Resim, İtalyan ressam Cristofano Dell Altissimo tarafından 16. yüzyılda bir bakır levha üzerine çizilmiş. Birçok versiyonunun arasında gerçeğine en yakın temsili olduğu kabul ediliyor. 1534 yılında İstanbul’a gitmiş Venedik delegasyonunun tarifine en uygun olan hali, bu portredeki gibiymiş. “Zalim değil merhametli bakışlı” Padişah, müzayedenin web sitesindeki bilgilerde, Şu şekilde tasvir ediliyor: Siyah, iri gözlü, zalim değil merhametli bakışlı. Yüzüne göre büyük kemerli bir burnu var. Uzun kızıl bıyıklara ve makasla kısaltılmış sakala ve uzun, ince bir boyna sahip. Fatih Sultan Mehmet tablosunu Ekrem İmamoğlu almıştı Bugünkü alışverişte tabloların yeni sahipleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl aynı müzayede evinde satılan Fatih Sultan Mehmet tablosunu sürpriz bir şekilde Ekrem İmamoğlu’nun satın aldığı ortaya çıkmış ve tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koleksiyonuna eklemişti. Fatih tablosuna 935 bin sterlin yani o zamanın kuruyla yaklaşık 8 milyon Türk Lirası ödenmişti.