ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında baraj sorusu merak konusu oldu. Yarışmacıya "Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de fethettiği Belgrad Kalesi hangi iki nehrin birleştiği yerdedir?" sorusu yöneltildi. İşte sorunun yanıtı...
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