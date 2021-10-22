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Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de fethettiği Belgrad Kalesi hangi iki nehrin birleştiği yerdedir?

22.10.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında baraj sorusu merak konusu oldu. Yarışmacıya "Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de fethettiği Belgrad Kalesi hangi iki nehrin birleştiği yerdedir?" sorusu yöneltildi. İşte sorunun yanıtı...

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de fethettiği Belgrad Kalesi hangi iki nehrin birleştiği yerdedir?

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de fethettiği Belgrad Kalesi hangi iki nehrin birleştiği yerdedir?

A.) Sava ve Tuna
B.) Fırat ve Dicle
C.) Tunca ve Vardar
D.) Arda ve Meriç

Doğru cevap "A" seçeneği "Sava ve Tuna"


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Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştuKediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu
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Kenan İmirzalıoğlu
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