Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de fethettiği Belgrad Kalesi hangi iki nehrin birleştiği yerdedir?

A.) Sava ve Tuna

B.) Fırat ve Dicle

C.) Tunca ve Vardar

D.) Arda ve Meriç

Doğru cevap "A" seçeneği "Sava ve Tuna"



