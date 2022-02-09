Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Sevilen diziden kötü haber! Kanunsuz Topraklar neden final yapıyor?

FOX TV'de ekrana gelen ve güçlü oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi 1939 senesinde yaşananları konu alıyor. 1939 yılında Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) tutkulu aşkının anlatıldığı diziden final haberi geldi. Peki Kanunsuz Topraklar final mi olacak?

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL Mİ OLACAK?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan ve Serhan Şahin'in yürüttüğü ve senaryosunu ise Can Sinan'ın yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi 16. bölümde final yapacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Sevilen dizi 16. yeni bölümü ile 9 Şubat akşamı FOX'da dizi takipçilerinin karşısına çıkacak. Dizi 16. bölümde final olmuş olacak. Final kararının sebebi merak edilirken, reytingler sebebiyle bu kararın alındığı öne sürüldü.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle;

Uğur Güneş

Esra Bilgiç

Murat Daltaban,

Kaan Taşaner,

Doğaç Yıldız,

Eylül Su Sapan,

Serdem Paçal,

Hazar Motan,

Onay Kaya,

Mine Şenhuy Teber,

Umay Anadolu Kaboğlu,

Mısra Tüfek,

Rana Kayacan,

Hür Can Davran,

İhsan İlhan

Ali Erkaza,

Ezgi Çelik,

Onuryay Evrentan,

Derinsu Akkuş,

Bora Sivri,

Mustafa Dinç,

Hakan Aydın,

Arif Diren,

Şekip Taşpınar,

Soner Türker,

Doğaç Gözüdeli.



