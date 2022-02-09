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Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Sevilen diziden kötü haber! Kanunsuz Topraklar neden final yapıyor?

09.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen Kanunsuz Topraklar dizisi Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı diziden hayranlarını üzen bir haber geldi. Kanunsuz Topraklar'ın final yapacağı iddia edildi. Peki Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden final yapıyor? İşte merak edilenler...

Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Sevilen diziden kötü haber! Kanunsuz Topraklar neden final yapıyor?

FOX TV'de ekrana gelen ve güçlü oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi 1939 senesinde yaşananları konu alıyor. 1939 yılında Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) tutkulu aşkının anlatıldığı diziden final haberi geldi. Peki Kanunsuz Topraklar final mi olacak?

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL Mİ OLACAK?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan ve Serhan Şahin'in yürüttüğü ve senaryosunu ise Can Sinan'ın yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi 16. bölümde final yapacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Sevilen dizi 16. yeni bölümü ile 9 Şubat akşamı FOX'da dizi takipçilerinin karşısına çıkacak. Dizi 16. bölümde final olmuş olacak. Final kararının sebebi merak edilirken, reytingler sebebiyle bu kararın alındığı öne sürüldü.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle;

Uğur Güneş
Esra Bilgiç
Murat Daltaban,
Kaan Taşaner,
Doğaç Yıldız,
Eylül Su Sapan,
Serdem Paçal,
Hazar Motan,
Onay Kaya,
Mine Şenhuy Teber,
Umay Anadolu Kaboğlu,
Mısra Tüfek,
Rana Kayacan,
Hür Can Davran,
İhsan İlhan
Ali Erkaza,
Ezgi Çelik,
Onuryay Evrentan,
Derinsu Akkuş,
Bora Sivri,
Mustafa Dinç,
Hakan Aydın,
Arif Diren,
Şekip Taşpınar,
Soner Türker,
Doğaç Gözüdeli.

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FOX Esra Bilgiç Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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