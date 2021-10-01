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Kanunsuz Topraklar konusu nedir, nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler?

01.10.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam yayın hayatına başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yapımcılığını Gold Film'den Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği dizinin çekim yeri de araştırılmaya başlandı. Peki Kanunsuz Topraklar konusu nedir, nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kanunsuz Topraklar konusu nedir, nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler?

Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizide 1939 senesinde kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut ve aşık olduğu kız olan Gülfem'in hikayesi anlatılıyor. Peki Kanunsuz Topraklar konusu nedir, nerede çekiliyor?

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

1939 senesinde kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat yaşamaktadır. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) isminde zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almamış olan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için beklenmemekte olan bir teklifi vardır.

Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) yaşamın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) isminde zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dzinin ön hazırlık süreci 9 ay sürmüştür. İlk bölüm çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen dizide 1939 Türkiye’si bütün gerçekçiliğiyle ekrana aktarılacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş Davut 1-
Esra Bilgiç Gülfem 1-
İlker Aksum Mehmet 1-
Necip Memili Ali Gedik 1-
Ali Erkazan Tahir 1-
Murat Daltaban Malik 1-
Serdem Paçal Fikriye 1-
Doğaç Yıldız Cemal 1-
Onur Kaya Eyüp 1-
Ezgi Çelik Asude 1-
Kaan Taşaner Avukat Yavuz 1-
Eylül Su Sapan Behice 1-

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FOX Kanunsuz Topraklar dizisi
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