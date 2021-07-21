Kanye West iki yılın ardından Instagram'a döndü! Dikkat çeken Kim Kardashian ayrıntısı

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, iki yıllık aranın ardından sosyal medya platformu Instagram’a döndü. 44 yaşındaki Amerikalı rap’çi, yeni müzik albümünün tanıtımıyla hayranlarını şaşırttı. West’in 10’uncu albümü Donda, 23 Temmuz’da piyasaya çıkıyor.

Ünlü yıldız, paylaşımında, boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian’la birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (2) isimlerinin yazılı olduğu altın kolyelerini de gösterdi.

West, albümünün çıkışından önce, perşembe günü canlı yayınla albüm dinleme etkinliği düzenleyecek. Etkinlik Atlanta’daki Mercedes Benz Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ünlü şarkıcı, Donda’dan önce en son albümünü 2019’da çıkarmıştı.

SADECE KIM KARDASHIAN'I TAKİP EDİYOR

West’in yeniden paylaşım yapmaya başladığı Instagram sayfasında 5,6 milyon takipçisi varken, kendisi sadece Kim Kardashian’ı takip ediyor. West ile Kardashian’ın magazin basının odağında yer alan evlilikleri bitti. Ancak boşanma davası sürüyor.

