Kanye West ile sevgilisi Julia Fox tarzlarıyla gündem oldu! Göğüs modelli ceketi dikkat çekti

Kim Kardashian ile boşanmak üzere olan rap şarkıcısı Kanye West yeni aşkı Julia Fox ile kameralar önünde yaşamaktan çekinmiyor. 44 yaşındaki şarkıcı ve 31 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla son karşılaşmalarında uyumlu bir çift olduklarını göstermek istercesine bir örnek giyimleriyle dikkat çekti.

İkili, Kenzo Paris Moda Haftası defilesi için baştan aşağı denim kumaştan hazırlanan kıyafetleriyle objektiflerin karşısına çıktı. West büyük beden görünümlü ceket ile kalın siyah çizmeler ve eldivenlerden oluşan kombiniyle poz verirken, Fox da Madonna’dan ilham almış gibi görünen göğüs modelli ceketi ve yine denim kumaştan çizmeleriyle sevgilisinin yanındaydı.

Çiftin uyumlu giyimi, akla Kanye West-Kim Kardashian çiftini getirdi. Boşanma aşamasında olan ikili, sık sık birbirleriyle uyumlu tarzlarıyla objektif karşısına geçiyordu.



