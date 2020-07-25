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Kanye West, Kim Kardashian’ı görmek istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Son günlerde karmaşık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kanye West, eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını söylemişti. Kim Kardashian ise West'in bu paylaşımlarına karşı sessizliğini bozmuş, eşinin bipolar hastası olduğunu söyleyerek kendisine anlayış gösterilmesini istemişti. Şimdi de West'in eşi Kim'i görmeyi reddettiği iddia edildi.

Kanye West, Kim Kardashian’ı görmek istemiyor

ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamasının ardından, son günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini endişelendiren Kanye West, şimdi de eşi Kim Kardashian’ı görmeyi reddettiği iddialarıyla gündemde.

Kanye’nin Güney Carolina’daki mitingde, en büyük çocukları North’u neredeyse kürtajla aldıracaklarını açıklayan ve kürtaja karşı olduğunu söyleyen West ve Kardashian’ın o günden beri iletişimlerinin koptuğu söyleniyor.

Çifte yakın kaynakların, TMZ’ye konuşması bu iddiaların adeta fitilini ateşlemiş oldu. İddialara göre, Kim, eşi West ile zihinsel durumu hakkında konuşma girişiminde bulunduğunu ancak West tarafından bu talebin reddedildiğini söyledi. Kim Kardashian, eşine yardım etmek için West’i kaldığı Wyoming çiftliğine uçtuğu, ancak West’in görüşmek istememesi üzerine geri dönmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

“KOCAMA ANLAYIŞ GÖSTERİN”

Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ve rapçi Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018’de Los Angeles’ta Ceza Adalet Reformu Zirvesi’nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti.

West, eşi Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner’ı ırkçılıkla suçlamış, Jenner’a gönderdiği mesajların da ekran görüntülerini paylaşmıştı.

Tüm bu paylaşımlardan sonra West’in akıl sağlığı ile ilgili yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerinde Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu açıklayarak kocasına anlayış gösterilmesini istemişti.

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