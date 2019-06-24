Mynet Trend

Kanyonda mahsur kaldılar! 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan, 2'si kadın 4 öğretmen, mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler, kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

Kanyonda mahsur kaldılar! 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda, dün saat 13.00 sıralarında, 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar, düşmesi sonucu hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler, yönlerini kaybetti. Grup, saat 18.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

25 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köylüden oluşan 20 kişi, öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti. 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü de bölgeye geldi. Gökbük Mahallesi'nin muhtarı İskender Altınok da kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

2'Sİ HAFİF YARALI

Öğretmenlerden biri, cep telefonuyla ekiplere bulundukları konumu bildirdi. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında arama- kurtarma ekibi öğretmenlere ulaştı. Birinin ayağının incindiği diğerinin de burnundan kan geldiği belirlenen 4 kişi, ekiplerle birlikte Gökbük Mahallesi'ne getirildi. Gökbük yakınlarına saat 03.00 sıralarında ulaşan kurtarma ekibi, Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak, öğretmenleri karşıya geçirdi. Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç., Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Otomobilin içinden çıktı! Tam 4 saat boyunca...Otomobilin içinden çıktı! Tam 4 saat boyunca...
Saniye saniye kaydetti! Sel böyle geldiSaniye saniye kaydetti! Sel böyle geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kanyon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Göle dönen yolun ortasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Göle dönen yolun ortasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı

Otomobilin içinden çıktı! Tam 4 saat boyunca...

Saniye saniye kaydetti! Sel böyle geldi

Saniye saniye kaydetti! Sel böyle geldi

Damadın hediye paketinden bakın ne çıktı!

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Oğlu, başına parke taşıyla vurup öldürmüş

Korkunç olay! Annesini vahşice öldürdü, ifadesi kan dondurdu

İnegöl'de 'Laos Faresi' bulundu

İnegöl'de bulundu! 'Nasıl geldiğini bilmiyoruz'

Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü

Hepsi bir arada sıralanmışltı! Mezarlıktaki sır çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.