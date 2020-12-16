Kapadokya balon turu fiyatları - Kapadokya balon izleme saatleri - Kapadokya balon en iyi nereden izlenir

Kapadokya denilince akla ilk gelen şeylerden birisi sıcak hava balonları ile yapılan turlar. Her sabah gün doğumundan önce yüzlerce sıcak hava balonu göğe yükseliyor. Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki manzaralarını havadan izlemek katılımcılar sayesinde Kapadokya balon turu oldukça rağbet görüyor. Bölgeye geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken popüler aktivitelerden birisi dünyaca ünlü Kapadokya Balon Turu. Tabi yükseklik korkusu, özel bir rahatsızlığı ve çekincesi olmayanlar için. Kapadokya Balon Turu, dünyanın çeşitli tatil otoritelerince dünyada yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında da başlarda yer alıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi ve en yoğun balon turu parkurlarından da birisi konumunda. KAPADOKYA BALON TURU HAKKINDA BİLGİ Kapadokya’da Balon turları genellikle 10-12 kişilik gruplar halinde yılın her ayı yapılabiliyor. İlkbahar ve sonbahar ayları genelde Kapadokya’da balon turlarının en keyifli yapıldığı aylar olarak kabul ediliyor. Ancak kışın karlarla kaplı Peri Bacalarının üzerinde süzülmek isteyenlerin sayısı da hiç az değil. Yoğun bir günde yaklaşık 100 adet balon havalanıyor.

Balonlar Sivil Havacılık tarafından verilen özel sertifikalara sahip kişiler tarafından kullanılıyor. 6 yaş altı çocuklar uçuşa kabul edilmiyor. 6-12 yaş arası ise %50 indirimli şekilde balon turuna katılabiliyor. KAPADOKYA BALON TURU FİYATLARI Kapadokya balon turu yapan çok sayıda acente bulunuyor. Haliyle fiyatlar firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca sezona göre de farklı fiyatlarla denk gelmek mümkün. Sezon sonu daha indirimli bir fiyattan uçuşa katılabilirsiniz. Balon turu fiyatları yüksek gelebilir ama şirketlerin giderlerinin de yüksek olduğunu hatırlamak gerekiyor. Balon turu fiyatı, hizmet kalitesi ve talep yoğunluğuna göre kişi başı 80 Euro (750 TL) civarında bir rakam tutuyor. Ortalama bir rakam olduğunu, fiyatın farklı firmalarda değişebileceğini bilmek gerekiyor. İyi bir araştırmayla size en uygun firmayı bulup, tercih edebilirsiniz. KAPADOKYA BALON TURUNA NELER DAHİL? Kapadokya balon turu yapmak istiyorsanız öncelikle tur firmanızı belirlemeniz, tarihi netleştirerek rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Uçuş günü gelip çattığında ise ödediğiniz ücrete dahil olan hizmetler şöyle;

Tur firmasının özel araçları ile otelinizden alınma ve tur bitiminde otelinize bırakılma

Uçuş öncesi kahvaltılık atıştırmalıklar

1 saatlik balon turu

Tur sonrası şampanya/alkolsüz içecek ile kutlama

Hatıra olarak size özel uçuş sertifikası

Sigorta Otelinizden alınma, hazırlık, uçuş, kutlama ve otelinize geri bırakılma şeklinde ilerleyen süreç toplamda 3 saat kadar sürüyor. KAPADOKYA BALON TURU GÜVENLİ Mİ? Balon turları havanın ve rüzgarın durumuna göre her mevsim yapılabiliyor. Ancak balonların havalanması rüzgara bağlı. Rüzgarın durumuna göre uçuşlar yapılabiliyor ya da iptal ediliyor. Bu duruma Sivil Havacılık karar veriyor ve her yarım saatte bir uygunluk durumunu websitelerinde bildiriyorlar. Eğer yeşil bayrak varsa bu havanın uçuş için uygun olduğunu gösteriyor. Sarı bayrak varsa tüm balonlar bekliyor. Kırmızı bayrak varsa o gün için tüm uçuşlar iptal demek oluyor. Balonlar Sivil Havacılık tarafından verilen özel sertifikalara sahip pilotlar tarafından kullanılıyor. Balonların malzeme ve sağlamlık durumu sık sık gerekli mercilerce kontrol ediliyor. Zaten istatistikler, balon kazalarının çok çok ender gerçekleşen vakalar olduğunu gösteriyor. O nedenle güvenle tercih edilebilir. Aşırı derecede yükseklik korkusu, panik atak gibi şikayeti olanların binmesi önerilmiyor.