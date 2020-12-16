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Kapadokya balon turu fiyatları - Kapadokya balon izleme saatleri - Kapadokya balon en iyi nereden izlenir

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 16.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Kapadokya balon turu fiyatları - Kapadokya balon izleme saatleri - Kapadokya balon en iyi nereden izlenir

Kapadokya Türkiye sınırlarını aşan, tüm dünyanın yakından tanıdığı bir değer. Kapadokya'da yapılacak en unutulmaz şey ise kuşkusuz güneşi, balon ile peri bacalarının üzerinde süzülürken selamlamak. Öyle ki yerli yabancı turistler yılın her dönemi Kapadokya balon turu yapmak için bölgeye akın ediyor.

Kapadokya denilince akla ilk gelen şeylerden birisi sıcak hava balonları ile yapılan turlar. Her sabah gün doğumundan önce yüzlerce sıcak hava balonu göğe yükseliyor. Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki manzaralarını havadan izlemek katılımcılar sayesinde Kapadokya balon turu oldukça rağbet görüyor.

Bölgeye geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken popüler aktivitelerden birisi dünyaca ünlü Kapadokya Balon Turu. Tabi yükseklik korkusu, özel bir rahatsızlığı ve çekincesi olmayanlar için. Kapadokya Balon Turu, dünyanın çeşitli tatil otoritelerince dünyada yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında da başlarda yer alıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi ve en yoğun balon turu parkurlarından da birisi konumunda.

KAPADOKYA BALON TURU HAKKINDA BİLGİ

Kapadokya’da Balon turları genellikle 10-12 kişilik gruplar halinde yılın her ayı yapılabiliyor. İlkbahar ve sonbahar ayları genelde Kapadokya’da balon turlarının en keyifli yapıldığı aylar olarak kabul ediliyor. Ancak kışın karlarla kaplı Peri Bacalarının üzerinde süzülmek isteyenlerin sayısı da hiç az değil. Yoğun bir günde yaklaşık 100 adet balon havalanıyor.

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Balonlar Sivil Havacılık tarafından verilen özel sertifikalara sahip kişiler tarafından kullanılıyor. 6 yaş altı çocuklar uçuşa kabul edilmiyor. 6-12 yaş arası ise %50 indirimli şekilde balon turuna katılabiliyor.

KAPADOKYA BALON TURU FİYATLARI

Kapadokya balon turu yapan çok sayıda acente bulunuyor. Haliyle fiyatlar firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca sezona göre de farklı fiyatlarla denk gelmek mümkün. Sezon sonu daha indirimli bir fiyattan uçuşa katılabilirsiniz.

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Balon turu fiyatları yüksek gelebilir ama şirketlerin giderlerinin de yüksek olduğunu hatırlamak gerekiyor. Balon turu fiyatı, hizmet kalitesi ve talep yoğunluğuna göre kişi başı 80 Euro (750 TL) civarında bir rakam tutuyor. Ortalama bir rakam olduğunu, fiyatın farklı firmalarda değişebileceğini bilmek gerekiyor. İyi bir araştırmayla size en uygun firmayı bulup, tercih edebilirsiniz.

KAPADOKYA BALON TURUNA NELER DAHİL?

Kapadokya balon turu yapmak istiyorsanız öncelikle tur firmanızı belirlemeniz, tarihi netleştirerek rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Uçuş günü gelip çattığında ise ödediğiniz ücrete dahil olan hizmetler şöyle;

  • Tur firmasının özel araçları ile otelinizden alınma ve tur bitiminde otelinize bırakılma
  • Uçuş öncesi kahvaltılık atıştırmalıklar
  • 1 saatlik balon turu
  • Tur sonrası şampanya/alkolsüz içecek ile kutlama
  • Hatıra olarak size özel uçuş sertifikası
  • Sigorta

Otelinizden alınma, hazırlık, uçuş, kutlama ve otelinize geri bırakılma şeklinde ilerleyen süreç toplamda 3 saat kadar sürüyor.

KAPADOKYA BALON TURU GÜVENLİ Mİ?

Balon turları havanın ve rüzgarın durumuna göre her mevsim yapılabiliyor. Ancak balonların havalanması rüzgara bağlı. Rüzgarın durumuna göre uçuşlar yapılabiliyor ya da iptal ediliyor. Bu duruma Sivil Havacılık karar veriyor ve her yarım saatte bir uygunluk durumunu websitelerinde bildiriyorlar. Eğer yeşil bayrak varsa bu havanın uçuş için uygun olduğunu gösteriyor. Sarı bayrak varsa tüm balonlar bekliyor. Kırmızı bayrak varsa o gün için tüm uçuşlar iptal demek oluyor.

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Balonlar Sivil Havacılık tarafından verilen özel sertifikalara sahip pilotlar tarafından kullanılıyor. Balonların malzeme ve sağlamlık durumu sık sık gerekli mercilerce kontrol ediliyor. Zaten istatistikler, balon kazalarının çok çok ender gerçekleşen vakalar olduğunu gösteriyor. O nedenle güvenle tercih edilebilir.

Aşırı derecede yükseklik korkusu, panik atak gibi şikayeti olanların binmesi önerilmiyor.

KAPADOKYA BALON TURU İZLEME SAATLERİ

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Kapadokya balon turuna katılmak kadar, gökyüzünde süzülen balonları ve gün doğumunu izlemek de Kapadokya'ya gidenlerin mutlaka yaptığı şeyler arasında baş köşede yer alıyor. Eğer Kapadokya'ya gidecekseniz ve gün doğumundan önce uyanıp en güzel manzaralarda balonları izlemek istiyorsanız öncelikle sivil havacılığın sitesine bakmanızda fayda var. O gün uçuş olup olmayacağını görüp ona göre kalkarsınız. Balon turları yaz döneminde (Nisan-Ekim arası) sabah 04:00-05:00 saatleri, kış döneminde (Kasım-Mart arası) sabah 05:00-06:00 saatlerinde gün doğumundan hemen önce başlıyor. Bu saatleri baz alarak balonları nereden izlemek istiyorsanız belki otelinizde, belki Kapadokya'nın eşsiz vadilerinde yerinizi alabilirsiniz.

KAPADOKYA'DA BALONLAR EN İYİ NEREDEN İZLENİR?

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Kapadokya'da gün doğumunu ve balonları izleyebileceğiniz en iyi yeri arıyorsanuz adres Aşıklar Tepesi. Hem muhteşem doğa oluşumları; Peri Bacaları hem gün doğumu hem de gökyüzünde süzülen onlarca rengarenk balon. Bu tabonun içine düşmüşsünüz gibi hissedeceğiniz yerde Kapadokya'ya bir kez daha aşık olacaksınız.

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