Kapadokya'da bayram yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Doğa, kültür ve tarihin iç içe olduğu, konuklarına eşsiz güzellikleriyle farklı bir atmosferde tatil imkanı sunan Kapadokya'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Peribacalarının yoğunlukla bulunduğu, sıcak hava balon turlarının düzenlendiği Göreme beldesi başta olmak üzere bölgedeki diğer ilçe, belde ve köylerdeki otel, butik otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Göreme beldesinde bir otelin işletmecisi olan Mustafa Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi tesisleri ve çevrelerindeki diğer konaklama tesislerinin yaklaşık 2 ay önceden tam doluluğa ulaştığını belirtti.

Bölgeyi tercih edecek konukların birçok aktivite ve etkinliğe katılabileceklerini ve Kurban Bayramı tatili için de şimdiden rezervasyon almaya başladıklarını dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

"Bizim otelimiz ve çevremizdeki oteller yaklaşık 2 ay önceden tamamen dolmuştu. Hatta bazı konuklarımızı Aksaray gibi çevre illerde konaklatıp, sabah yeniden gezi için bölgeye getiriyoruz. Kapadokya bölgesi tarih ve doğanın iç içe olduğu bir yer. Yerli tatilcilere vadileri keşfetmelerini tavsiye ederim. Burada yapılabilecek çok sayıda etkinlik var. Kapadokya bir iki günlük bir gezi yeri değil. Vadiler, peribacaları, at, ATV turları, doğa sporları ile gezip görülmesi gereken bir yer. Bölgedeki konaklama fiyatları tesislerin özelliğine göre değişiyor. Lüksün sonu yok ama ortalama her bütçe için konaklama mümkün. Kurban Bayramı rezervasyonlarını almaya başladık. Bu yıl hem yerli hem yabancı turist açısından yoğunluk var. Kurban Bayramı'nda bölgeye gelmeyi düşünenlerin iki ay önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor."