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Kapadokya'da kar sürprizi! Peribacaları beyaza büründü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.04.2019 03:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü.

Kapadokya'da kar sürprizi! Peribacaları beyaza büründü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde etkili olan kar yağışı peribacalarını kısa sürede beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kapadokya’da Nisan ayında yağan kar yağışı ise turistleri şaşırtırken kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya peribacaları Göreme uçhisar kar

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