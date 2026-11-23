Samsung’un Galaxy S27 serisine yönelik yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Meeco platformunda Vampire King kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kaynak, serinin nihai olduğunu öne sürdüğü RAM ve depolama planını yayımladı. Sızıntıya göre Galaxy S27 ailesindeki toplam 10 yapılandırmadan yalnızca üçü LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojileriyle donatılacak.

Daha önce Güney Kore pazarına yönelik Galaxy S27 Pro'nun işlemcisi ve 1 TB'a yükseltilen depolama seçeneği hakkında da bilgiler paylaşan kaynak, Galaxy S27 Ultra’nın 256 GB sürümünün bu üç yapılandırma arasında bulunmadığını belirtiyor.

GALAXY S27 ULTRA’NIN 256 GB SÜRÜMÜ STANDART MODELLE AYNI BELLEK TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLİR

Sızıntı doğru çıkarsa Galaxy S27 Ultra’nın 256 GB sürümü, standart Galaxy S27 modeliyle aynı RAM ve depolama teknolojilerini kullanacak. 512 GB sürümünde ise RAM kapasitesi artırılmadan LPDDR6 teknolojisine geçilecek. 16 GB RAM kapasitesinin yalnızca 1 TB depolama alanına sahip modellerle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Samsung’un UFS 5.0 için açıkladığı verilere göre yeni depolama teknolojisi, sıralı okuma işlemlerinde 10,8 GB/sn, sıralı yazma işlemlerinde ise 9,5 GB/sn seviyesine kadar hız sunabiliyor. Ayrıca UFS 4.1 standardına kıyasla yüzde 40 daha yüksek enerji verimliliği sağladığı belirtiliyor.

SIZINTI GÜNEY KORE MODELLERİNİ KAPSIYOR OLABİLİR

Paylaşımda belirli bir bölge belirtilmese de sızıntıyı yapan kaynağın Güney Kore pazarındaki modellerden söz ettiği düşünülüyor. Vampire King, daha önce Güney Kore'de satışa sunulacak Galaxy S27, S27+ ve S27 Pro modellerinin Exynos 2700 işlemcisini kullanacağını, Galaxy S27 Ultra’nın ise bu pazarda Snapdragon işlemciyle gelen tek model olacağını öne sürmüştü.

Öte yandan Exynos 2700 işlemcisine ait olduğu belirtilen sızdırılmış bir kalıp (die) görüntüsü, işlemcinin LPDDR6 RAM teknolojisini desteklediğine işaret ediyor.

Samsung henüz Galaxy S27 serisinin fiyatlarını açıklamadı. Ancak 1 Ekim'deki fiyat artışının ardından Galaxy S26 Ultra, ABD'de 1.399,99 dolar, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.999,99 dolar fiyatla listeleniyor.

Meeco platformunda paylaşılan iddiaların henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Samsung, Galaxy S27 serisinin piyasaya sürülmesinden önce RAM ve depolama yapılandırmalarında değişiklik yapabilir.

Kaynak: notebookcheck.net