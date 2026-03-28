Kapadokya'da sıcak hava balon turları neden iptal edildi?

Kapadokya semalarında her sabah kartpostallık görüntüler oluşturan sıcak hava balonları, bu kez rüzgara takıldı. Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turları iptal edilirken, gün doğumunu izlemek isteyen turistler hayal kırıklığı yaşadı. Yetkililer, yolcu güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurgulayarak uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Nevşehir’de sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle, sivil havacılık otoriteleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu balon uçuşlarına izin verilmedi.

Özellikle Göreme ve Uçhisar bölgelerinde planlanan uçuşlar güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, sıcak hava balonlarının uçuş güvenliğinin rüzgar hızına bağlı olduğunu belirterek, yolcu güvenliğinin ön planda tutulduğunu ifade etti. Rüzgarın belirli limitlerin üzerine çıkması durumunda uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

"HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BALONLAR UÇMADI"

Kapadokya tatili için Erzincan’dan gelen Remzi Kolat "Erzincan’dan gelmiştik. Özellikle güneşin doğuşunu ve balonları izlemek istedik. Ancak hava şartlarından dolayı balonlar uçmadı. Bizde balonları ve gün doğumunu izleyemedik. Buraya gelen gruplar tekrar alandan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Sefa Çalış da açıklamasında "Bölgemizde sabah saatlerinde hafif rüzgar vardı. Sivil Havacılık peş peşe yarım saatlik bekleme verdi. Rüzgar artmaya devam edince de uçuşlarımızı iptal etmek zorunda kaldık" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN BAŞLAYACAK

Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği balon turlarının, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Bölgede sıcak hava balon turları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayı ile hava şartlarının uygun olduğu günlerde düzenlenebiliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kapadokya sıcak hava balonu
