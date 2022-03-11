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Kapadokya’da turistlere rüzgar ve kar engeli! Balon turları ertelendi

11.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları ertelendi.

Kapadokya’da turistlere rüzgar ve kar engeli! Balon turları ertelendi

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerini sağlayan sıcak hava balon turları iki gündür yapılamıyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen balonlar, kar yağışı ve zaman zaman saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi.

HAFTA SONU BEKLENİYOR

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Turların, hava koşullarının normalle dönmesi halinde hafta sonu yapılabileceği öğrenildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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