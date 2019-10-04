Mynet Trend

Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 04.10.2019 21:35 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, yürüyüş yolları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 'Kapadokya'nın incisi' olarak nitelendirilen Ihlara Vadisi, ziyaretçilerini doğayla baş başa adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-11 12:35:00
Nevşehir
2019-10-11 14:00:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-10-18 18:00:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-18 19:05:00
610.91 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-11 16:20:00
Nevşehir
2019-10-11 17:30:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-10-18 14:55:00
İstanbul
2019-10-18 16:30:00
631.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-11 21:30:00
Nevşehir
2019-10-11 22:40:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-10-18 14:55:00
İstanbul
2019-10-18 16:30:00
694 TL
SATIN AL

Yılda yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ihlara Vadisi, sonbahar ve kış mevsiminde genellikle Malezya, Japonya, Çin ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinden, ilkbahar ve yaz döneminde ise Avrupalı, Arap ve Güney Amerikalı turistlerden ilgi görüyor.

Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen ziyaretçiler, ilk olarak vadinin tabanına eşsiz bir manzara eşliğinde 382 basamaktan oluşan merdivenle iniyor.

Burada Melendiz Çayı'ndan yükselen su sesiyle karşılanan tarih ve doğa meraklıları, çayın iki yanındaki 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, rengarenk kır çiçekleri ve ağaçlar arasında trekking yapma imkanı buluyor.

ÇARDAKLARDA YEMEK YİYİP, ÇAYLARINI YUDUMLUYORLAR

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkez olması dolayısıyla yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastıra merdivenler ile tırmanan ziyaretçiler, yürüyüş sırasında mola yeri olan Belisırma köyünde Melendiz Çayı üzerine kurulan çardaklarda yemek yiyip, çaylarını yudumlayarak yorgunluk atıyor.

Belisırma'da 7 kilometrelik yürüyüşlerini tamamlayan doğaseverler, ister çıkışta onları bekleyen tur otobüsleri ile isterlerse yürüyüş yollarını tercih ederek Selime beldesine giderek, burada Hristiyanlar tarafından yaklaşık 1700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı Selime Katedrali'ni de görebiliyor.

Katedralin zirvesine belirgin bir yol olmadığından yeşil ok işaretleri takip ederek tırmanan ziyaretçiler, kaya oyma mekanlar arasından geçerek ulaştığı zirvede, yeşilin ve yüzlerce peri bacasının buluştuğu manzarada dinlenerek, fotoğraf makineleriyle eşsiz anı ölümsüzleştirebiliyor.

Katedralden bu kez kırmızı oklar yardımıyla inen ziyaretçiler, 14 kilometrelik yürüyüşlerini sonlandırarak araçlarına binip bölgeden ayrılıyor.

"BÜTÜN ZİYARETÇİLERİMİZE YÜRÜMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara Vadisi'nin Kapadokya bölgesinde en önemli yürüyüş yollarının başında geldiğini söyledi.

Vadiye gelen ziyaretçilerin hem doğal güzellikler hem de tarihi yapılarla baş başa kaldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Ihlara Vadisi, her yıl yarım milyona yakın ziyaretçinin geldiği en önemli turizm mekanlarından biri. Bölgeye gelen ziyaretçiler vadi içerisindeki yürüyüş yollarını takip ederek, tabiatın güzelliklerini görebiliyorlar. Ziyaretçiler vadide 3, 5, 7 ve 14 kilometrelik etabı yürüyebiliyor. Vadi, hem tarihi bir mekan olması hem de doğal güzelliklere ev sahipliği yapmasından dolayı ziyaretçiler için yürüyüşü daha zevkli hale getiriyor.

Ihlara'da turistlerin yer yer dinlenebilecekleri, çaylarını yudumlayabilecekleri noktalar var. Vadiye inenler hemen geri dönmeyi düşünmesinler. Merdivenleri tekrar çıkmasınlar. Bütün ziyaretçilerimize yürümelerini tavsiye ediyoruz. Böyle yapılacak bir gezi, Ihlara Vadisi'ni anlamak için güzel olacaktır"

"BURASI KAPADOKYA BÖLGESİNİN EN GÜZEL YERLERİNDEN"

Ihlara'da doğa yürüyüşü yapan turistlerden Agust Rush ise Brezilya'dan geldiğini ve vadiyi çok güzel bulduğunu aktararak, "Burası Kapadokya bölgesinin en güzel yerlerinden. Çok sayıda kilise ve yürüyüş yoluna sahip. Muhteşem bir doğası var. Yürüyüşten çok zevk aldık. Herkesi buradaki güzelliği görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Yasemin Acar ise Kayseri'de yaşadığını ve çok merak ettiği vadiyi gezdiğini belirterek, "Vadide çok güzel yürüyüş yolları ve insanı dinlendiren bir hava var. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yürüyüş yolları çok güzel hale gelmiş. Biz de bunun tadını çıkarıyoruz" dedi. (AA)

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken tarihi hamamlarıİstanbul'un mutlaka görülmesi gereken tarihi hamamları
Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi arıyorlar!Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi arıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıhlara vadisi Seyahat

En Çok Okunan Trend Haberler

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

İş adamından eşine şeytani tuzak!

İş adamından eşine şeytani tuzak!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un tarihi hamamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken tarihi hamamları

Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi aranıyor

Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi arıyorlar!

Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey

Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey

Büyüleyen güzellik! Giden dönmek istemiyor

Büyüleyen güzellik! Giden dönmek istemiyor

Anadolu'nun en önemli kehanet merkezi: Apollon Tapınağı

İşte Türkiye'nin kehanet merkezi!

Pertek Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor

Oraya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.