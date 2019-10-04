Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi

Yılda yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ihlara Vadisi, sonbahar ve kış mevsiminde genellikle Malezya, Japonya, Çin ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinden, ilkbahar ve yaz döneminde ise Avrupalı, Arap ve Güney Amerikalı turistlerden ilgi görüyor.

Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen ziyaretçiler, ilk olarak vadinin tabanına eşsiz bir manzara eşliğinde 382 basamaktan oluşan merdivenle iniyor.

Burada Melendiz Çayı'ndan yükselen su sesiyle karşılanan tarih ve doğa meraklıları, çayın iki yanındaki 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, rengarenk kır çiçekleri ve ağaçlar arasında trekking yapma imkanı buluyor.

ÇARDAKLARDA YEMEK YİYİP, ÇAYLARINI YUDUMLUYORLAR

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkez olması dolayısıyla yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastıra merdivenler ile tırmanan ziyaretçiler, yürüyüş sırasında mola yeri olan Belisırma köyünde Melendiz Çayı üzerine kurulan çardaklarda yemek yiyip, çaylarını yudumlayarak yorgunluk atıyor.