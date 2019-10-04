Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi

Yılda yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ihlara Vadisi, sonbahar ve kış mevsiminde genellikle Malezya, Japonya, Çin ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinden, ilkbahar ve yaz döneminde ise Avrupalı, Arap ve Güney Amerikalı turistlerden ilgi görüyor.
Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen ziyaretçiler, ilk olarak vadinin tabanına eşsiz bir manzara eşliğinde 382 basamaktan oluşan merdivenle iniyor.
Burada Melendiz Çayı'ndan yükselen su sesiyle karşılanan tarih ve doğa meraklıları, çayın iki yanındaki 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, rengarenk kır çiçekleri ve ağaçlar arasında trekking yapma imkanı buluyor.
ÇARDAKLARDA YEMEK YİYİP, ÇAYLARINI YUDUMLUYORLAR
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkez olması dolayısıyla yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastıra merdivenler ile tırmanan ziyaretçiler, yürüyüş sırasında mola yeri olan Belisırma köyünde Melendiz Çayı üzerine kurulan çardaklarda yemek yiyip, çaylarını yudumlayarak yorgunluk atıyor.
Belisırma'da 7 kilometrelik yürüyüşlerini tamamlayan doğaseverler, ister çıkışta onları bekleyen tur otobüsleri ile isterlerse yürüyüş yollarını tercih ederek Selime beldesine giderek, burada Hristiyanlar tarafından yaklaşık 1700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı Selime Katedrali'ni de görebiliyor.
Katedralin zirvesine belirgin bir yol olmadığından yeşil ok işaretleri takip ederek tırmanan ziyaretçiler, kaya oyma mekanlar arasından geçerek ulaştığı zirvede, yeşilin ve yüzlerce peri bacasının buluştuğu manzarada dinlenerek, fotoğraf makineleriyle eşsiz anı ölümsüzleştirebiliyor.
Katedralden bu kez kırmızı oklar yardımıyla inen ziyaretçiler, 14 kilometrelik yürüyüşlerini sonlandırarak araçlarına binip bölgeden ayrılıyor.
"BÜTÜN ZİYARETÇİLERİMİZE YÜRÜMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara Vadisi'nin Kapadokya bölgesinde en önemli yürüyüş yollarının başında geldiğini söyledi.
Vadiye gelen ziyaretçilerin hem doğal güzellikler hem de tarihi yapılarla baş başa kaldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:
"Ihlara Vadisi, her yıl yarım milyona yakın ziyaretçinin geldiği en önemli turizm mekanlarından biri. Bölgeye gelen ziyaretçiler vadi içerisindeki yürüyüş yollarını takip ederek, tabiatın güzelliklerini görebiliyorlar. Ziyaretçiler vadide 3, 5, 7 ve 14 kilometrelik etabı yürüyebiliyor. Vadi, hem tarihi bir mekan olması hem de doğal güzelliklere ev sahipliği yapmasından dolayı ziyaretçiler için yürüyüşü daha zevkli hale getiriyor.
Ihlara'da turistlerin yer yer dinlenebilecekleri, çaylarını yudumlayabilecekleri noktalar var. Vadiye inenler hemen geri dönmeyi düşünmesinler. Merdivenleri tekrar çıkmasınlar. Bütün ziyaretçilerimize yürümelerini tavsiye ediyoruz. Böyle yapılacak bir gezi, Ihlara Vadisi'ni anlamak için güzel olacaktır"
"BURASI KAPADOKYA BÖLGESİNİN EN GÜZEL YERLERİNDEN"
Ihlara'da doğa yürüyüşü yapan turistlerden Agust Rush ise Brezilya'dan geldiğini ve vadiyi çok güzel bulduğunu aktararak, "Burası Kapadokya bölgesinin en güzel yerlerinden. Çok sayıda kilise ve yürüyüş yoluna sahip. Muhteşem bir doğası var. Yürüyüşten çok zevk aldık. Herkesi buradaki güzelliği görmeye davet ediyorum" diye konuştu.
Yasemin Acar ise Kayseri'de yaşadığını ve çok merak ettiği vadiyi gezdiğini belirterek, "Vadide çok güzel yürüyüş yolları ve insanı dinlendiren bir hava var. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yürüyüş yolları çok güzel hale gelmiş. Biz de bunun tadını çıkarıyoruz" dedi. (AA)
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