Kaparinin tadı nasıl? Kaparinin tadı neye benziyor?

İnsan sağlığına olan yararları ile bilinen kapari bitkisi, çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı savunur ve bağışıklık sistemini destekleyici etkisi vardır. Sindirim sisteminin de daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını destekleyen kapari bitkisi probiyotik etkiye de sahiptir. Ayrıca insan vücudunun ihtiyaç duyduğu magnezyum ve kalsiyum gibi mineralleri de içermektedir.

Kaparinin tadı nasıl olur?

Düşük kalorili bir bitki olan kapari bitkisi düzenli olarak ve doktor kontrolünde tüketildiği zaman vücudu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı koruma etkisine de sahip olur. Özellikli olarak K vitamini bakımından son derece zengin olan kapari bitkisi bu özelliği sayesinde kanın pıhtılaşması konusunda önemli bir etkiye sahiptir.

Kapari bitkisi tuzlu su ya da sirke ile fermente edildiğinde belirgin bir tat ve zengin bir aroma kazanır. Birçok yemeğe ve tarife eklenebilen kapari ile yemeklerin lezzeti de değişir ve kapari keskin tadını belli eder. Bu yüzden de doğru miktarlarda kullanmak gerekiriz. Keskin bir tada sahip olan kapari bitkisinde hafif bir acı tat da bulunmaktadır.

Kaparinin tadı neye benziyor?

Genel olarak turşu formunda tüketilen kapari bitkisi balık yemeklerinde, soslarda, salatalarda kullanılabildiği gibi pizzalarda da yer alabilir. Garnitür olarak da servis edilebilen kapari bitkisi çok fazla tüketilirse vücuda gereksinimden fazla sodyum yüklemesi yapabilir.

Kapari bitkisinin tadı tüketilme şekline göre değişiklik göstermektedir. Turşu formunda fermente edilmiş olarak tüketilecekse ekşi bir tat verir. Atıştırmalık olarak da tüketilebilir ancak tadı çok yoğun olacağı için az miktarlarda tüketilmesi gerekir.

Birçok farklı yemek tarifine eklenebilen kapari bitkisi özellikle Akdeniz mutfağında salataların içine konur. Yaygın bir kullanım alanı olan kapari damaklarda tuzlu bir tat da bırakabilmektedir. Bu bitkiden en yoğun alınan tat tuzdur.