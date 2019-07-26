Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada

Diyarbakır'da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle trafikte seyreden kamyonlar, kazaya davetiye çıkarıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber buğday hasatlarının tamamlanması sonucunda samanlar kamyonlara yüklenmeye başlandı. Özellikle samanda, kapasitelerinin çok üstünde yük alan kamyonlar, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan trafik güvenliğini tehlikeye atarak yollarda ilerliyor.

SÜRÜCÜLER BU KONUDA ÖNLEM İSTİYOR

Diyarbakır-Silvan kara yolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan kamyonların görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonlardan saçılan samanların görüş açılarını etkilediğini belirterek bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi. (İHA)

