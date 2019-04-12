Kapı filmi fragmanı

Mardin'den Berlin'e göçmüş Süryani bir ailenin, gelen bir telefon üzerine memleketlerine yaptıkları seyahati odağına alan filmde, Kadir İnanır'a başrolde Vahide Perçin, Aybüke Pusat, Timur Acar, Özgün Çoban, Menderes Samancılar ve Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

Dram türündeki filmde Süryani bir ailenin reisi olan "Yakup" karakterini canlandıran Kadir İnanır, 7 yıl sonra ilk kez bir sinema filminde rol almış oldu.