Mynet Trend

'Kapı' filminin İsveç galası yapıldı!

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 16.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı 'Kapı' filminin galası İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirildi.

'Kapı' filminin İsveç galası yapıldı!

Heron City sinemasındaki galaya filmin başrollerinde oynayan Kadir İnanır, yapımcı Önder Köse, senarist Filiz Üstün Durak ve yaklaşık 800 davetli katıldı. Galaya gelen davetliler, Kadir İnanır ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve sohbet etti.

Galada konuşan Kadir İnanır, İsveç'te gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Film çekmeye devam edeceğini aktaran İnanır, "Artık bulutların üzerinde bir oğlan, bir kız filmi çekmeyeceğim. Tarihi derinliği olan, acıları ve kültürü ön plana çıkaran senaryolarla gelinirse film çekmeye devam edeceğim." dedi.

**Kapı Filmi Fragmanı
<iframe width="1195" height="672" src="https://www.youtube.com/embed/P8_qxept2VE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Galanın davetlileri arasında bulunan İsveç'te yaşayan Süryani iş adamı Fikri Özgün de İsveç'te yaşayan Türkiye'den gelen Süryaniler olarak böyle bir filmin çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'den gelen birçok kişiyi filmin bir çatı altında topladığını kaydeden Özgün, "Türk vatandaşı olarak memleketimizde çekilen ve tarihi kültürümüzden esintiler sunan filmlerin çoğalmasını arzu ediyoruz." dedi.

Mardinli bir ailenin hayat hikayesini ele alan filmin yönetmenliğini "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak yaptı.

AA

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasıErkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
Oyuncu Murat Cemcir'e Rusya'da ödül!Oyuncu Murat Cemcir'e Rusya'da ödül!
Tarihi mekanlarda film gösterimleri!Tarihi mekanlarda film gösterimleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kapı filmi fragman kadir inanır vahide perçin

En Çok Okunan Trend Haberler

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Komünist Başkan sözünü tuttu!

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu

28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde Buluşmalar ödülleri verildi

Köprüde Buluşmalar ödülleri verildi

Nuri Bilge Ceylan'a önemli görev!

Nuri Bilge Ceylan'a önemli görev!

Oyuncu Murat Cemcir'e Rusya'da ödül!

Oyuncu Murat Cemcir'e Rusya'da ödül!

Tarihi mekanlarda film gösterimleri!

Tarihi mekanlarda film gösterimleri!

Kuklalı Köşk 19 Nisan'da sinemalarda

Kuklalı Köşk 19 Nisan'da sinemalarda

Game of Thrones 8. sezon 1.bölüm izleyici rekoru kırdı

Herkes bunu bekliyormuş! Şoke eden rakam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.