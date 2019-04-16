'Kapı' filminin İsveç galası yapıldı!

Heron City sinemasındaki galaya filmin başrollerinde oynayan Kadir İnanır, yapımcı Önder Köse, senarist Filiz Üstün Durak ve yaklaşık 800 davetli katıldı. Galaya gelen davetliler, Kadir İnanır ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve sohbet etti.

Galada konuşan Kadir İnanır, İsveç'te gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Film çekmeye devam edeceğini aktaran İnanır, "Artık bulutların üzerinde bir oğlan, bir kız filmi çekmeyeceğim. Tarihi derinliği olan, acıları ve kültürü ön plana çıkaran senaryolarla gelinirse film çekmeye devam edeceğim." dedi.

**Kapı Filmi Fragmanı

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Galanın davetlileri arasında bulunan İsveç'te yaşayan Süryani iş adamı Fikri Özgün de İsveç'te yaşayan Türkiye'den gelen Süryaniler olarak böyle bir filmin çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'den gelen birçok kişiyi filmin bir çatı altında topladığını kaydeden Özgün, "Türk vatandaşı olarak memleketimizde çekilen ve tarihi kültürümüzden esintiler sunan filmlerin çoğalmasını arzu ediyoruz." dedi.

Mardinli bir ailenin hayat hikayesini ele alan filmin yönetmenliğini "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak yaptı.

AA

