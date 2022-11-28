Kapıcılar Kralı, Kaygısızlar, Bizimkiler gibi efsane yapımların senaristi Umur Bugay'un mirası kavga çıkardı! Eşi gelininden şikayetçi oldu: Bana şiddet uyguladılar

Senarist Umur Bugay'ın gelini Fidan Bugay, hakkındaki iddialar için Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Kayınvalidesi Ayşe Bugay ile aralarındaki dava sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Fidan Bugay, bugüne kadar bilinmeyenleri anlattı. Söyleşide adı geçen Ayşe Bugay ve Zeynep Bugay'ın bu iddialara cevap verme hakkını saklı tuttuğumu da belirtmek istiyorum. "Eşim Ömer, babası Umur Bugay'dan kalan miras hakkı için dava açmak zorunda kaldı" diyen Fidan Bugay, kayınvalidesinin de buna karşılık uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

"KALAN MİRAS İÇİN DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDI"

Kayınvalideniz Ayşe Bugay, oğlunun ve sizin kendisine şiddet gösterdiğini söylemişti. Kayınvalidenize şiddet gösterdiniz mi?

Asla böyle bir şey olmadı. Kayınbabam Umur Bugay öldükten sonra başladı her şey. Umar Bugay'dan kalan miras hakkı için eşim Ömer dava açmak zorunda kaldı. Annesi ne yazık ki kalan mirastan oğluna pay vermek istemiyordu. Ömer davayı açınca, annesi de buna karşılık "Bana şiddet gösterdiler" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı. Madem ben ve Ömer şiddet gösterdik, neden darp raporu yok? Belge olmadan bize iftira atıyor...

"ALGI YARATMAK İÇİN..."

Neden miras konusunda bu kadar hassas davranıyor sizce?

Anlamış değiliz. Dengesiz bir ruh haline sahip. Kızına da benzer bir tavır içinde. Bizden sonra kızı Zeynep ve torunu da evden ayrılmak zorunda kalmış. Zeynep'in maddi gücü olduğu için ayrı ev tuttu, orada yaşıyor. Biz ise benim Lüleburgaz'daki evimde kalıyoruz. Geçen haziran ayından beri Ayşe Bugay'ı görmüyoruz bile. Telefonlarımızdan da engelledik. Ona çok kızgınız. İyi ki Umur Bugay bunları görmedi. Kayınvalidem "Şiddet gördüm, kafama dikiş atıldı" diyor. Peki, nerede bunun fotoğrafı, nerede bunun raporu? Demin de söyledim, hazirandan beri görmüyoruz ama algı yaratmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Yalan söyleyerek böyle bir karar aldırıyor. Biz onu görmek istemiyoruz ki. Hamileyim, torununu taşıyorum onun. Bu haldeyken bana yaşattıklarına bakın. Affetmiyorum onu... Suçu ortaya çıkmasın diye tüm bunları yapıyor.

"TELİF HAKLARI DAHİL HİÇBİR GELİRİ PAYLAŞMAK İSTEMİYOR"

Kayınvalidenizin suçu ortaya çıkmasın diye iftira attığını söylediniz. Nedir suçu?

Umur Bugay'ın kendi üstüne malları var ama malların büyük bölümünü Ayşe Bugay'ın üstüne yaptı. Babasından gelen telif hakları dahil oğlu ile hiçbir maddi geliri paylaşmak istemiyor. Ömer de hakkını aramak için adalete sığındı. Ömer'in bu hamlesinden dolayı da başımıza bunlar geldi. Ömer ile evlenmemizi engelleyemeyeceğini anladığında da 'evlilik sözleşmesi' yapmamızı istedi. "Mallarımız dışarıya çıkmasın" demiş çevresine. Evlilik sözleşmesini de kabul ettim. Hâlâ bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz.



"ÖMER'İN BİPOLAR HASTALIĞI VAR..."

Miras tartışması oğlu ile kendi arasındaki bir dava. Neden sizin şiddet gösterdiğinizi de söyledi?

Kayınbabamın son dönemlerinde biz Ömer'le tanıştık. Öldükten sonra da, öncesinde de annesi ile aramız çok iyiydi. Hatta bana "Seni kızım gibi seviyorum" derdi. Ta ki, Ömer'le evlenmeye karar verene kadar. Ne zaman ki Ömer'le evlenmek istedik, gerginlik ve baskıcı bir tavır sergilemeye başladı. Ayşe Bugay, ben, eşim, eşimin kardeşi ile kızı aynı evde yaşıyorduk. Beni ve oğlunu evden kovdu. Ömer'in bipolar rahatsızlığı var. Ama kontrol altında tutulabilen bir seviyede. Annesi, Ömer'in bu rahatsızlığını bile kullandı. Ben Ayşe Bugay'ı çok seviyordum. Annemi küçük yaşta kaybettiğim için kendisini annem yerine koymuştum. Şimdi içinde bulunduğumuz duruma bakın. Benim için "Eşini kışkırtıyor" bile demiş. Ben ona bugüne kadar bırakın şiddet göstermeyi, kötü bir söz bile söylemedim. Para yüzünden bunu yapmasından dolayı hâlâ şaşkınım.

EVLENMESEYDİK VASİLİĞİNİ ALACAKTI

Neden evlenmenizi istemedi?

Biz evlenmeseydik Ömer'in vasiliğini almayı planlamıştı. Bunu da söyledi zaten. Britney Spears'ın babasının yaptığını, Ömer'e yapacağını açıkça söyledi. Ama evlendiğimiz için bunu da yapamıyor. Bu yüzden de bana öfkeli. Para takıntısı olan biri. Ömer'i maddi olarak terbiye edip, benden ayırmak istiyor. Yazık, bu hale geldiğimiz için. Ömer'e karşı zaten hep iğneleyici bir dil kullanıyordu. Oğlunu hep aşağıya çekmeye çalışan bir anne var. Ömer ona muhtaç yaşasın istiyordu. Ben de tüm bunlara rağmen eşimin yanındayım. Ve inanıyorum adalet yerini bulacak.

