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Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği yere Kemal Sunal adı verildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İzlemeye doyamadığımız Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı’nın çekildiği yere, İBB kararıyla unutulmaz oyuncunun adı verildi.

Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği yere Kemal Sunal adı verildi

Kemal Sunal’ın adı Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği sokakta yaşayacak. Beyoğlu Belediyesi’nin yaptığı başvuru İBB tarafından kabul edildi. Ünlü sanatçı Kemal Sunal’ın adı Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği Beyoğlu Cihangir’deki sokağın bir kısmına verildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin geçtiğimiz temmuz ayında aldığı meclis kararı ile Kemal Sunal'ın hatırasını yaşatmak amacıyla en önemli yapıtlarından olan Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği Beyoğlu Cihangir Mahallesi ile Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi sınırları içinde kalan Güneşli Sokağı'nn adının değiştirilerek “Kemal Sunal Sokağı” isminin verilmesi talep edildi.

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ÇOK FAZLA ADRES ETKİLENECEK

Sözcü’nün haberine göre; talep gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne gönderildi. Teklif, 17 Eylül 2020 tarihli meclis oturumunda gündeme geldi.

Oya sunulan Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporunda sokağın adının tamamen değiştirilmesi halinde çok fazla adresin etkileneceği belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni bozmaması için “Güneşli Sokağı” aksının “Soğancı Sokağı” ile “Cihangir Caddesi” arasında kalan kısmının kısaltılarak isimsiz kalan yola “Kemal Sunal Sokağı” isminin verilmesi uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.


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