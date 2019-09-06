Mynet Trend

Kapıda polisi görünce uyuşturucuyu karısının sütyenine sakladı!

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Adana'da polis, uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Polisi gören zanlının eşinin sütyenine sakladığı bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Kapıda polisi görünce uyuşturucuyu karısının sütyenine sakladı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Polis bu çalışma kapsamında Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde bonzai ve hap satıldığını belirledi. Polis hemen eve baskın düzenledi. Polisin eve baskın düzenlediğini gören zanlı Suat B. (23) iddiaya göre evde bulunan 66 gram bonzai ve hapları polisin bulamaması için eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine sakladı. Daha sonra da zanlı polislere kapıyı açtı. Polis eve girerek arama başlattı. Polis yaptığı aramada uyuşturucu bulamadı ancak polis kadının hareketlerinden şüphelendi. Bir kadın polis bunun üzerine kadını detaylı şekilde aradığında sütyeninden bonzai ve hap çıktı. Kadın ve kocası emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlı kocanın sorgusunda uyuşturucuları eşine saklaması için kendisinin verdiğini söylediği öğrenildi. Kadın ifadesi alınıp serbest bırakılırken, koca adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi'nde bir evde de uyuşturucu satıldığını öğrenen polis bu eve de baskın yaptı. Yapılan baskında Metin S. (19) ve Doğan G. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu amaçlı kullanılan yeşil reçete ile satılan ilaçlar ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan Doğan G. ifadesi alınıp serbest bırakılırken, Metin S. adliyeye sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen Suat B. ve Metin S. tutuklandı.

AW794789_01

(İHA)

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Atatürk'ü hiç böyle görmediniz!Atatürk'ü hiç böyle görmediniz!
Soyunma odasında şoke eden olay kamerada!Soyunma odasında şoke eden olay kamerada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana uyuşturucu SÜTYEN

En Çok Okunan Trend Haberler

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ün denize girerken renklendirilmiş görüntüleri!

Atatürk'ü hiç böyle görmediniz!

Soyunma odasında şoke eden olay! Futbolcular şaştı kaldı

Soyunma odasında şoke eden olay kamerada!

Şaşkına çeviren görüntü! Çocuk otomobilin arka camının önünde uyudu

Şaşkına çeviren görüntü! Çocuk burada uyudu

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Av köpekleri buldu! Kilosu 3 bin 500 Euro: Siyah elmas

Av köpekleri buldu! Kilosu 3 bin 500 Euro

Yine kadın cinayeti! Kanlı infaz: Çocukları da evdeydi

Yine kadın cinayeti! Kanlı infaz: Çocukları da evdeydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.