Kapıdağ'da sürpriz misafir: Sahilde yürürken fark etti

Deniz kenarında yürüyüş yapan Erhan Tarhan, kıyıya yakın bölgede hareket eden yavru vatozu fark etti. Tarhan, yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatozu cep telefonuyla görüntüleyerek o anları kayda aldı.

Kendi halinde kıyıya yakın sularda ilerleyen yavru vatoz, bir süre görüntülendikten sonra gözden kayboldu. Tesadüfen kaydedilen görüntüler, bölgedeki deniz yaşamının çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kapıdağ Yarımadası çevresinde zaman zaman farklı deniz canlılarının kıyıya yakın bölgelerde görülmesi, Bandırma Körfezi'nin zengin deniz ekosistemine sahip olduğunu gösteren örnekler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır