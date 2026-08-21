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Kapıdağ'da sürpriz misafir: Sahilde yürürken fark etti

Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nın Tatlısu Mahallesi Tanaşa mevkiinde kıyıya yakın bölgede görülen yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatoz, amatör kameraya yansıdı.

Kapıdağ'da sürpriz misafir: Sahilde yürürken fark etti

Deniz kenarında yürüyüş yapan Erhan Tarhan, kıyıya yakın bölgede hareket eden yavru vatozu fark etti. Tarhan, yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatozu cep telefonuyla görüntüleyerek o anları kayda aldı.

Kapıdağ da sürpriz misafir: Sahilde yürürken fark etti 1

Kendi halinde kıyıya yakın sularda ilerleyen yavru vatoz, bir süre görüntülendikten sonra gözden kayboldu. Tesadüfen kaydedilen görüntüler, bölgedeki deniz yaşamının çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kapıdağ da sürpriz misafir: Sahilde yürürken fark etti 2

Kapıdağ Yarımadası çevresinde zaman zaman farklı deniz canlılarının kıyıya yakın bölgelerde görülmesi, Bandırma Körfezi'nin zengin deniz ekosistemine sahip olduğunu gösteren örnekler arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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