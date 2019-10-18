Mynet Trend

Kapıkule'de aracın bagajından nesli tükenmekte olan hayvanlar çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 18.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Edirne Kapıkule'de Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir aracın bagajından, nesli tükenmekte olan piton yılanı, timsah ve kertenkele ele geçirildi.

Kapıkule'de aracın bagajından nesli tükenmekte olan hayvanlar çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgar uyruklu R.D.M.’nin yaptığı, Bulgar plakalı otomobilde yapılan rutin araç ve bagaj kontrolünde, stepne boşluğuna gizlenmiş vaziyette 2 adet canlı Piton Yılanı, daha sonra yapılan x-ray taraması sonucunda ise aracın bagajının yan duvarlarına gizlenmiş vaziyette 1 adet yavru timsah, 10 adet yavru kertenkele ve 4 adet yavru piton yılanı ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

Ele geçirilen hayvanların Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilmesi sebebiyle el konuldu ve Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AW832258_01

AW832258_02

Kaynak: İHA

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Esra Erol'da şoke eden olay! Her şeyi itiraf etti! Esra Erol'da şoke eden olay! Her şeyi itiraf etti!
Skandal sünnet düğünü ile ilgili yeni gelişmeSkandal sünnet düğünü ile ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
X-Ray kapıkule piton yılanı Kertenkele timsah

En Çok Okunan Trend Haberler

MHP'li Özkan'ın sözleri olay oldu! Hande Fırat'ın zor anları

MHP'li Özkan'ın sözleri olay oldu! Hande Fırat'ın zor anları

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Afyonkarahisar'daki ailenin başına gelenler tüyler ürpertiyor

Afyonkarahisar'daki ailenin başına gelenler tüyler ürpertiyor

Vatandaşlara sabah şoku! Yürüyüş yaparken gördüler

Vatandaşlara sabah şoku! Yürüyüş yaparken gördüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol'da şoke eden olay! Her şeyi itiraf etti!

Esra Erol'da şoke eden olay! Her şeyi itiraf etti!

Skandal sünnet düğünü ile ilgili yeni gelişme

Skandal sünnet düğünü ile ilgili yeni gelişme

Trabzon'da dayak görüntülerini paylaşan üniversiteli kızlarla ilgili yeni karar

Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Flaş gelişme

Antalya'da et yiyen örümceği cam fanusta besliyor

Etle besleniyor

Genç yaşta hayatını kaybeden İsmail'in hayallerini annesi gerçekleştiriyor

Acılı anne hayatını kaybeden evladını kitapları ile yaşatıyor

Lösemi hastası Meryem'e uygun ilik bulundu

Meryem için müjdeli haber İstanbul'dan geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.