KAPIMDAKİ CASUS filmi nerede çekildi? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Kapımdaki Casus filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Jackie Chan'in başrolde olduğu aksiyon filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kadrosunda Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus gibi isimlerin olduğu film Kanal D'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Kapımdaki Casus filminin oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Kapımdaki Casus filmi ile ilgili detaylar...

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU

Bob Ho, Poldark adındaki bir suçluyu yakalamak için CIA ile işbirliği yapan Çinli bir casustur. Casusluğu ithalatçı maskesiyle örten Bob, bir yandan üç çocuklu bekar bir anne olan komşusu Gillian ile flört etmektedir. Gillian'ın şehir dışına çıkmasını fırsat bilen Bob, çocuklara bakmayı teklif eder. Bu arada Poldark bir şekilde hapisten kaçmayı başarır. Bob’un CIA’den arkadaşı Colton, Poldark’ın şifrelediği bir dosyayı Bob’un çözebileceğini umarak Bob’a yollar. Gillian’ın çocukları Bob hakkında bilgi toplamak için evine girdiklerinde bu dosyayı bulurlar, indirip açmayı denerler. Bu sayede Poldark’a sinyal gider ve Bob’un peşine düşer.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ OYUNCULARI

Madeline Carroll: Farren

Jackie Chan: Bob Ho

Amber Valletta: Gillian

Will Shadley: Ian

Katherine Boecher: Tatiana Creel

Magnús Scheving: Anton Poldark

Alina Foley: Nora

Lucas Till: Larry

Billy Ray Cyrus: Colton James

George Lopez: Glaze

Mia Stallard: Genç Kız

Geraldine Alejandra

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Bir Gün

14:00 Veda Mektubu

16:30 Aslı Gibidir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kapımdaki Casus

21:45 Taksi 5

23:45 Kapımdaki Casus

01:45 Poyraz Karayel

03:30 Müzik Arası

