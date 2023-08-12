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KAPIMDAKİ CASUS filmi nerede çekildi? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

12.08.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapımdaki Casus filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Brian Levant'ın yönetmenliğini yaptığı ve Jackie Chan'in başrolünde olduğu aksiyon filmi, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmin çekim yeri, zamanı, oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, KAPIMDAKİ CASUS filmi nerede çekildi? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Kapımdaki Casus filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Jackie Chan'in başrolde olduğu aksiyon filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kadrosunda Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus gibi isimlerin olduğu film Kanal D'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Kapımdaki Casus filminin oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Kapımdaki Casus filmi ile ilgili detaylar...

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU

Bob Ho, Poldark adındaki bir suçluyu yakalamak için CIA ile işbirliği yapan Çinli bir casustur. Casusluğu ithalatçı maskesiyle örten Bob, bir yandan üç çocuklu bekar bir anne olan komşusu Gillian ile flört etmektedir. Gillian'ın şehir dışına çıkmasını fırsat bilen Bob, çocuklara bakmayı teklif eder. Bu arada Poldark bir şekilde hapisten kaçmayı başarır. Bob’un CIA’den arkadaşı Colton, Poldark’ın şifrelediği bir dosyayı Bob’un çözebileceğini umarak Bob’a yollar. Gillian’ın çocukları Bob hakkında bilgi toplamak için evine girdiklerinde bu dosyayı bulurlar, indirip açmayı denerler. Bu sayede Poldark’a sinyal gider ve Bob’un peşine düşer.

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KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ OYUNCULARI

Madeline Carroll: Farren
Jackie Chan: Bob Ho
Amber Valletta: Gillian
Will Shadley: Ian
Katherine Boecher: Tatiana Creel
Magnús Scheving: Anton Poldark
Alina Foley: Nora
Lucas Till: Larry
Billy Ray Cyrus: Colton James
George Lopez: Glaze
Mia Stallard: Genç Kız
Geraldine Alejandra

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Bir Gün
14:00 Veda Mektubu
16:30 Aslı Gibidir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kapımdaki Casus
21:45 Taksi 5
23:45 Kapımdaki Casus
01:45 Poyraz Karayel
03:30 Müzik Arası

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