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Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 05.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Şile yolunda arka kapısı bulunmayan minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile yolunda seyir halinde olan minibüsün sürücüsü arka kapılardan tekinin olmamasına aldırmadan direksiyon başına geçti. Minibüsün kasasında oturan bir kişi ise kapının hemen yanında durarak yolculuk etti. Yola düşmesi işten bile olmayan şahsın tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Minibüs sürücüsü bu hareketiyle olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Kapısı olmayan minibüsün kasasındaki tehlikeli yolculuk yoldaki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, arka kapısı olmayan minibüs yolda ilerliyor. Kasada kapının hemen yanında oturan şahıs ise tehlikeli şekilde yolculuk ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kasa Şile

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