Ücretsiz temizlik yapıyor, servet kazanıyor! 30 yaşında milyoner oldu

Dünya genelinde kirli evleri ücretsiz temizleyip videoya çeken 30 yaşındaki Auri Kananen, sosyal medyadan elde ettiği gelirle milyoner oldu. Auri, hem insanlara yardım ediyor hem de izlenme rekorları kırıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Finlandiya’nın Tampere kentinde yaşayan Auri Kananen, sadece 30 yaşında milyoner oldu. Dünya genelinde evleri ücretsiz temizleyerek sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde YouTube ve TikTok’tan büyük gelir elde etti.

TEMİZLİKLE MİLYONLUK GELİR

Auri, geçtiğimiz yıl yalnızca YouTube’dan 500 bin euro gelir elde etti. TikTok’ta 10 milyon takipçiye ulaşan fenomen, 2020’den bu yana videolarıyla reklam ve sponsor gelirleri kazanıyor.

Bazı evler diz boyu çöp, küflü yiyecek ve hatta farelerle dolu. Auri, “Ne kadar kirliyse o kadar iyi. Bu his için haftadan haftaya peşinden koşuyorum” diyor. Auri, zor durumda olan ve temizlik yapamayan insanlara yardım ediyor. Bu sayede çektiği videolarla hem takipçi hem de para kazanıyor.

