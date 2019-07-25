Kapıyı patisiyle açan sevimli kedi şaşırttı

İskenderun ilçesi Piri Reis mahallesinde bir ikamette yaşayan kedi dışarı çıkmak istedi. Kapalı olan kapıyı gören kedi patisini kullanarak kapıyı açmaya çalıştı.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde kedi zekice bir hareket ile kapalı olan kapıyı açtı. Kapının açıldığını adeta kutlarcasına miyavlayan kedi kendini sokağa attı.
(İHA)
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