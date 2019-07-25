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Kapıyı patisiyle açan sevimli kedi şaşırttı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zekice bir hareket yapan kedi, patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa attı.

İskenderun ilçesi Piri Reis mahallesinde bir ikamette yaşayan kedi dışarı çıkmak istedi. Kapalı olan kapıyı gören kedi patisini kullanarak kapıyı açmaya çalıştı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde kedi zekice bir hareket ile kapalı olan kapıyı açtı. Kapının açıldığını adeta kutlarcasına miyavlayan kedi kendini sokağa attı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapı kedi hatay

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