Kaplumbağalar ve sokak hayvanları su içsin diye su kuyusu açtılar

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan Anakucağı Anaokulu idareci ve görevlileri okul bahçesinde gezinen sokak hayvanlarını unutmadı. Okul müdür yardımcısı Metin Kemal Işık’ın talimatıyla okul bahçesinin çeşitli noktalarına minik kuyular açıldı. Açılan kuyulardan çıkan kaynak suyu, çevredeki kaplumbağa, kedi, köpek ve kuşların su içeceği yer haline geldi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN AÇILAN SU KUYULARINDA KAPLUMBAĞA İLGİ GÖRDÜ

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde susadığı için açılan minik su kuyusuna giren bir kaplumbağa da ilgi odağı oldu. Sıcak yaz günlerinde hayvanları ve canlıların unutulmaması gerektiğini söyleyen müdür yardımcısı Metin Kemal Işık, görevlilere yardımları için teşekkür etti. (İHA)

