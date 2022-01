Kapsamlı bir rehber arayanlara: Kışın neler yetişir, kışlık meyve ve sebzeler nasıl saklanır?

Artık sebze ve meyvelerin her mevsim satıldığını görebiliyoruz ancak mevsiminde yetişen sebze ve meyveler her zaman çok daha kıymetli. Çünkü besin değerleri daha fazla olduğu gibi daha lezzetli ve ekonomik oluyorlar. Siz de mevsimine göre beslenmeyi tercih ediyorsanız kışlık sebze meyvelerin neler olduğu ve bunların nasıl saklanacağı konusunda yardımcı olacağını düşündüğümüz listemize göz atabilir, sizin için derlediğimiz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Kış aylarının gözdesi karnabahar ve brokoli

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kış aylarında sıkça tüketmeniz gereken sebzeler olan karnabahar ve brokoli, sağlığınız için oldukça faydalı. Hatta uzmanların söylediğine göre brokolinin içerdiği C vitamini portakaldan bile fazla! Bu sebzeleri çiğ tüketmek ise pişmiş tüketmekten daha makbul. Uzun süre pişen sebzelerde vitamin değeri azalacağı için çiğ ya da haşlayıp tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Sebzelerinizi buzdolabının sebzelik bölümünde saklayabilir, buzlukta saklamak isterseniz de bir saklama kabı edinip en çok 3 ay süreyle karnabahar ve brokolinizi tüketebilirsiniz. Sebzelerinizin uzun süre taze kalmasını isterseniz size önerdiğimiz saklama kabını incelemelisiniz.

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Mevsim yeşillikleri için Tupperware!

Ispanak, marul, maydanoz, taze nane, dere otu gibi hızlı bozulan mevsim yeşilliklerinin tazeliğini koruması için ıslak kalmaması önemli. Bu yeşillikleri buzdolabında saklamak için iyice kurutmanız gerek. Daha sonra yemekler ve salatalar için kullanmak istediğiniz yeşillikleri yıkayıp bir saklama kabına koymalı, aralara kağıt havlu yerleştirerek katlar halinde saklamalısınız. Siz de yeşillikler çabuk bozulmasın diyor ve uzun süre taze kalsın istiyorsanız sizin için harika bir saklama kabı önerimiz var. Bu kapta muhafaza ettiğiniz sebzelerinizin tazeliğine gerçekten şaşıracaksanız. Tupperware ile yeşilliklerinizi güvenle kullanın!

3. Taze kerevizler için alüminyum folyo!

Lif açısından zengin olan, sindirim sistemini mutlu eden ancak kimilerinin önyargıyla yaklaştığı bir besin olan kereviz; içerisinde kalsiyum, sodyum, fosfor ve demir bulunduruyor. Ayrıca B, E, K ve yüksek oranda A vitamini içeriyor. Birçok faydası olan kerevizin uzun süre taze kalması ise mümkün. Kerevizi yıkadıktan sonra dilimleyip üzerine limon sıkabilir, buzdolabı poşetlerine koyup buzlukta saklayabilirsiniz. Buzdolabınızın sebzelik bölümünde ise yıkamadan 15 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Plastik kaplarda saklamak yerine folyoya sarmak, kerevizin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Siz de kerevizlerinizi daha uzun süre taze tutmak isterseniz alüminyum folyo tam size göre!

4. Avokado ve muz için streç film!

Tam bir antioksidan ve C vitamini deposu olan avokado, ham haldeyken buzdolabında saklanmaması gereken bir meyve. Ham halde aldığınız avokadoları önce bir elmayla birlikte oda sıcaklığında bekletebilir, olgunlaşmalarını sağlayabilirsiniz. Olgunlaştıktan sonra ise tek tek streç filme sarıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Protein kaynağı olan muz ise bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken bir meyve. Muzun saplarını bir streç filme sararak oda ısısında bekletmeniz daha doğru bir tercih. Siz de muz ve avokadolarınızı doğru şekilde saklamak ve tazeliğini korumak için streç filmden faydalanabilirsiniz!

5. Soğan, sarımsak ve patates için file!

Sıra geldi yemeklerin baş tacı soğan, sarımsak ve patatese! Soğan ve patates genelde birlikte saklanan sebzeler olsalar da nemli ortamdan uzaklaştırmak adına ayrı ayrı saklanmaları öneriliyor. Sarımsakları da aynı patates ve soğan gibi hava alabilen delikli bir sepet veya fileye koyup gün ışığı almayan ve nemsiz bir yerde saklamak gerekiyor. Dilerseniz pratik olması açısından soğan ve sarımsakları soyduktan sonra küçük küçük doğrayıp kilitli buzdolabı poşetlerinde buzluğa da atabilir, yemek yapacağınız zaman buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz. Sebzelerin bozulmaması için hava alması önemli diyenlerdenseniz filelerden şaşmayın!

6. Mantar saklama yöntemine çok şaşıracaksınız!

Evet yanlış görmediniz! Vücudunuz için gereken birçok vitamin ve minerali içinde barındıran, neredeyse güneşten sonra en çok D vitamini içeren mantarın faydaları saymakla bitmez. Et kadar doyurucu olan mantarın içerisinde demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, bakır mineralleri ve B, D, K vitaminleri bulunuyor. Besin değerlerini korumak için mantarı saklamanın en doğru yolu ise kese kağıdı kullanmak! Ayrıca mantar dışında elma, ayva, armut, nar gibi meyveleri de kese kağıdına koyarak buzdolabının sebzelik bölümünde saklamanız mümkün. Siz de sebze ve meyvelerinizi en doğru yöntemle saklamak için kese kağıdından yardım alabilirsiniz.

7. Asparagus Officinalis!

Sakin olun, kilitli kapıları açmak için ihtiyacınız olan sihirli sözleri söylemedik. Sadece müthiş bir lif ve antioksidan kaynağı olan kuşkonmazın ismini sizlerle paylaştık. Özellikle kış döneminin sonlarında yetişmeye başlayan ve içerisinde lif dışında demir, folik asit, potasyum bulunan kuşkonmaz; selenyum ve beta karoten bakımından da oldukça zengin. Kuşkonmazların hızlı bir şekilde çürümesini engellemek için onları bir çiçek buketi haline getirip buzdolabında saklayabilirsiniz. Ya da tazeliğini koruması için içerisine su doldurduğunuz bir saklama kabından destek alabilirsiniz. Asparagus Officinalis ismine yakışacağını düşündüğümüz Paşabahçe saklama kabına bir şans verin!

8. Turşu yaparak sebze saklamak

Kış sebzeleri ile iyi bir turşu yapabilmek için kaya tuzu ve sirke dengesini iyi ayarlamak, kapağını sıkı kapatmak, mayalanma sürecini hızlandıracak kişniş tohumu, nohut, kereviz sapı, sarımsak gibi besinlerden eklemek, bu şekilde belli bir süre bekletmek gibi püf noktalara dikkat etmekte fayda var. Fermantasyon süreci ile oluştuğu için iyi bir probiyotik olan turşular, kışlık sebzeleri saklamak ve kış boyunca tüketmek için de çok güzel bir yöntem. Kışlık sebzelerinizle evinizde turşu kurmak istiyorsanız MyFerments Kapaklı Turşu Kavanozları tam size göre!

9. Reçel yaparak meyve saklamak

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Mevsim meyveleriyle reçel yapmanın da çok iyi bir meyve saklama yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Nefis portakal kabukları ile portakal reçeli, mandalina reçeli, ayva reçeli, elma reçeli ya da daha önce denemediyseniz nar reçelini deneyebilir, minik şirin kavanozlara koyup kahvaltılarınızı renklendirebilirsiniz. Reçel yapımında ise hemen hemen her meyvede aynı yöntem uygulanıyor; bir gece önceden dilimlediğiniz meyvelerin üzerini geçecek kadar şeker koyup dinlendirir, çok karıştırmadan ve üzerindeki köpükleri alarak pişirirseniz harika reçeller yapacağınızdan şüphe yok! Kahvaltılarınızı çeşitlendirecek minik reçel kavanozlarıyla kış meyveleri her an yanınızda!

10. Kök sebzeleri saklamak için...

Havuç gibi kök sebzelerin ya da saplı sebzelerin yıkanıp buzdolabına konmadan önce çok iyi kurulanması gerekir. İyi kurulanmayan sebze ve meyvelerde nemden dolayı zamanla küflenme ve çürüme görülebilir. Meyve ve sebzelerdeki bozulmanın önüne geçebilmek için buzdolabı poşetlerinden ya da tekrar yıkanıp kullanılabilen kilitli poşetlerden yardım alabilir, besinlerinizi uzun süre ilk tazeliğinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz yemeklerde kullanmak için doğradığınız sebzeleri de kilitli poşetlerde saklayıp 3 gün içinde tüketebilirsiniz. Doğada çözünebilen kilitli dondurucu torbaları ile sakladığınız yiyecekleriniz tazeliğini korurken siz de sağlığınızdan ödün vermezsiniz!