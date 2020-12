Kaptan Amerika sonrası yeni dönem başlıyor! The Falcon and the Winter Soldier dizisinden aksiyon dolu fragman

Disney, Disney+ orijinal dizisi olacak The Falcon and The Winter Soldier dizisinin ilk resmi fragmanını Marvel hayranlarının beğenisine sundu. Captain America filmlerinde sıkça gördüğümüz Bucky Barnes – Winter Soldier’ı canlandıran Sebastian Stan ile Sam Wilson – Falcon’u canlandıran Anthony Mackie’nin başrollerini paylaştığı dizi, Disney Investor Day etkinliği kapsamında yayınlandı.

Ayrıca Captain America: Civil War filminin kötüsü Zemo’yu canlandıran Daniel Bruhl, aynı filmin “iyi” ajanı Sharon Carter’ı canlandıran Emily VanCamp ve MCU’ya yeni dahil olacak Wyatt Russell da dizide bu iki isme eşlik edecek.

The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart 2021 tarihinde Disney+’taki yerini alacak.