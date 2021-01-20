Kapuzbaşı Şelaleleri nerede, nasıl gidilir? Kapuzbaşı Şelaleleri hakkında bilgi

Dağ yamaçlarından birbiri ile yarışırcasına akan yan yana 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelaleleri, doğanın Kayseri’ye armağan ettiği eşsiz bir güzellik. Piknik, kamp, konaklama, yeme içme olanakları bulunan alanda ziyaretçiler keyifli anlar geçiriyor. Mutlaka görmek isteyeceğiniz şelaleler ile ilgili detaylı bilgiyi bu yazıda bulabileceksiniz.
Kapuzbaşı Şelaleleri Kayseri ili, Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alıyor.
Kayseri-Kapuzbaşı Şelaleleri arası 143 km
Aladağ-Kapuzbaşı Şelaleleri arası 48 km
Kapuzbaşı Şelaleleri yol tarifi için buraya tıklayın.
Şelalelerden birisi Türkiye'nin en yüksek şelalesi, dünyanınsa en yüksek ikinci şelalesi olma özelliği taşıyor. Kapuzbaşı Şelaleleri'ni barındıran milli park Aladağlar Milli Parkı'dır. Milli park içinde yer alan Hacer Ormanları 18 bin hektar alanı kaplıyor.
Kaynağından çıktığı şekilde dökülmesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nin en önemli özelliğidir. Kapuzbaşı Şelaleleri irtifa akışı itibariyle ABD’de bulunan Niagara’dan, Finlandiya’da bulunan İmatra’dan, Erzurum’daki Tortum’dan, Antalya’da bulunan Düden’den ve Manavgat’tan daha büyüktür. Şelalelerin aktığı yerin rakımı 700 metredir. Şelaleler Aladağ’ın zirvelerinde bulunan kar ve buzul suları ile besleniyor.
Kapuzbaşı takım şelalelerinin etrafında piknik yapmak yasak. Akanın milli park ilan edilmesinden sonra burada piknik ve mangal yakmak yasaklandı. Ancak daha küçük olan Güney Şelaleleri boyunca piknik yapabileceğiniz alanlar bulunuyor.
Şelale çevresinde konaklayabileceğiniz tesisler bulunuyor. Kapuzbaşı Şelalesi Rengarenk Hotel, Baştürk Dinlenme Tesisi, Şahin Motel, Kapuzbaşı Şelalesi köşk evleri bölgede kalabileceğiniz yerler arasında.
Konu doğa olur da kamp severler orada olmaz mı hiç! Kapuzbaşı Şelaleleri kamp yapmak isteyenlere de imkan sağlıyor. Profesyonel olarak hizmet veren bir kamp alanı bulunmasa da şelale çevresinde çadırla ya da karavanla konaklayabilirsiniz. Ateş yakmak yasak olduğu için ateş yakmadığınız müddetçe sorunsuz şekilde kamp yapabilirsiniz.
Kapuzbaşı Şelaleleri giriş ücreti 2021'de araç başı 20 TL.
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