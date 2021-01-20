Kapuzbaşı Şelaleleri nerede, nasıl gidilir? Kapuzbaşı Şelaleleri hakkında bilgi

Kaynağından çıktığı şekilde dökülmesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nin en önemli özelliğidir. Kapuzbaşı Şelaleleri irtifa akışı itibariyle ABD’de bulunan Niagara’dan, Finlandiya’da bulunan İmatra’dan, Erzurum’daki Tortum’dan, Antalya’da bulunan Düden’den ve Manavgat’tan daha büyüktür. Şelalelerin aktığı yerin rakımı 700 metredir. Şelaleler Aladağ’ın zirvelerinde bulunan kar ve buzul suları ile besleniyor.

Dağ yamaçlarından birbiri ile yarışırcasına akan yan yana 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelaleleri, doğanın Kayseri’ye armağan ettiği eşsiz bir güzellik. Piknik, kamp, konaklama, yeme içme olanakları bulunan alanda ziyaretçiler keyifli anlar geçiriyor. Mutlaka görmek isteyeceğiniz şelaleler ile ilgili detaylı bilgiyi bu yazıda bulabileceksiniz.

KAPUZBAŞI ŞELALESİ'NDE NE YAPILIR?

KAPUZBAŞI ŞELALESİ PİKNİK ALANI

Kapuzbaşı takım şelalelerinin etrafında piknik yapmak yasak. Akanın milli park ilan edilmesinden sonra burada piknik ve mangal yakmak yasaklandı. Ancak daha küçük olan Güney Şelaleleri boyunca piknik yapabileceğiniz alanlar bulunuyor.

KAPUZBAŞI ŞELALESİ KONAKLAMA

Şelale çevresinde konaklayabileceğiniz tesisler bulunuyor. Kapuzbaşı Şelalesi Rengarenk Hotel, Baştürk Dinlenme Tesisi, Şahin Motel, Kapuzbaşı Şelalesi köşk evleri bölgede kalabileceğiniz yerler arasında.

KAPUZBAŞI ŞELALESİ KAMP

Konu doğa olur da kamp severler orada olmaz mı hiç! Kapuzbaşı Şelaleleri kamp yapmak isteyenlere de imkan sağlıyor. Profesyonel olarak hizmet veren bir kamp alanı bulunmasa da şelale çevresinde çadırla ya da karavanla konaklayabilirsiniz. Ateş yakmak yasak olduğu için ateş yakmadığınız müddetçe sorunsuz şekilde kamp yapabilirsiniz.

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Kapuzbaşı Şelaleleri giriş ücreti 2021'de araç başı 20 TL.

