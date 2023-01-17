Kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirmişti. Renner'ın aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğu belirtilmişti. 52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.

DOKTOR KOMŞUSU YARDIMINA KOŞTU

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın devasa araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.



Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyordu.

Daily Mail'in aktardığına göre, konuya ilişkin bir kaynak, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin çok farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" dedi.



ESKİ SAĞLIĞINA DÖNMESİ 2 YIL SÜREBİLİR

Ünlü oyuncunun yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edildi. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.

