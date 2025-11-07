Mynet Trend

Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı! Tarih verdi

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, karın ne zaman yağacağını ve havaların ne zaman soğuyacağını açıkladı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Merak edilenleri yanıtladı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen, karın ne zaman yağacağını açıkladı. X hesabından videolu bir açıklama yapan Orhan Şen, kış mevsiminin ülkeye geç geleceğini belirtti.

Ülke genelinde aralık ayında kar görülmeyeceğini vurgulayan Şen, “Ocak ayında Anadolu’da kar yağışı fazla gözüküyor. Ocak ayının sonu Şubat ve mart aylarında gözüküyor. Aralık’ın ikinci haftasında Anadolu’ya kar yağabilir. Ocak ayında da tabi yağabilir ama batı bölgelerinde aralık ayında kar yağışı gözükmüyor. Belki ocak ayının sonunda gözükecek” dedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da dair de konuşan Orhan Şen, bu sene yoğun kar yağışının olmayacağını kaydetti. Şen, “ İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek” ifadelerini kullandı.

Orhan Şen'in diğer açıklamaları şöyle:

“Şubat ayı batı ve doğuda normal bir kışın yaşanacağı ay olarak görülüyor. Mart ayına da sarkma ihtimali var. Biliyorsunuz, Mart ayında kar yağdığında fazla yağar, çünkü nem fazladır. Kar yağışının batıda ocağın sonu ve şubat-Mart ayı gibi görülecek.

Bu sürekli kar yağışı değil. İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek.

Sıcaklıklar ortalamanın pek altına düşmüyor. Hatta üzerinde seyrediyor. Aralık ayının ilk 15’ine kadar bu şekilde dalgalanmalar olacak ama sıcaklık yine yüksek gözüküyor. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları görülecek. Dediğim gibi batı bölgelerinde aralık ayında kış şartları olacağını tahmin etmiyorum.”

