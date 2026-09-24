Kar suyunda yetişiyor: Burada büyümesi iki kat daha uzun sürüyor

Denizli'nin doğa turizmi ve su ürünleri yetiştiriciliğinde öne çıkan Çameli ilçesinde, Toros Dağları'ndan gelen buz gibi kaynak sularında üretilen alabalıklar lezzeti ve kalitesiyle adından söz ettiriyor. İlçedeki üretimin kalbi konumundaki Elmalı Mahallesi, sahip olduğu doğal su kaynakları ve tesis sayısıyla Çameli'nin alabalık başkenti olarak öne çıkıyor. Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, bölgedeki alabalık üretiminin özelliklerini ve Çameli alabalığını diğer bölgelerden ayıran lezzet sırrını paylaştı.

Soğuk su ortamının balığın et kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Fatih Maden, "Toros Dağları'ndaki kar sularından gelen soğuk sularda yetişen alabalığımız; ılıman bölgelere göre 8-9 ayda sofraya gelirken, Çameli'de 14, 15, 16 ayda yetişiyor. Soğuk suda uzun sürede yetiştiği için eti sıkı bedenli ve son derece lezzetli oluyor. Türkiye'nin her yerinde alabalık üretimi var ancak Çameli alabalığı doğal ve soğuk suda yetiştiği için buranın lezzetini hiçbir yer tutmaz" ifadelerini kullandı.

ÇAMELİ'DEKİ TESİSLERİN YARIDAN FAZLASI ELMALI MAHALLESİ'NDE

İlçede turizm ve üretimin eş zamanlı geliştiğine dikkat çeken Fatih Maden, Elmalı'nın üretimdeki stratejik konumuna ilişkin şunları söyledi:

"Çameli Belediye Başkanımızın öncülüğünde turizm konusunda son 10 yılda büyük bir atağa geçtik. Turizm merkezimiz de şu anda ağırlıklı olarak Çameli ve Elmalı olarak öne çıkıyor. Özellikle Elmalı, alabalık üretiminin merkezi ve kalbi durumunda. Çameli'de bulunan yaklaşık 100 tesisten 60 tanesi Elmalı köyümüzde yer alıyor. Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın köyümüzün ortasından geçmesi bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durumun köyümüzün ekonomisine ve gelişimine katkısı oldukça fazla."

Bölgede üretilen lezzetli alabalıklar, hem tesislerde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.