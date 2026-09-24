iPad'lere rakip: Xiaomi Pad 9 Pro ve Pad 9 tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi, Çin'de gerçekleştirilen Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max tanıtımının yanında iPad rakibi Pad 9 Pro ve Pad 9 tabletlerini de duyurdu. Yeni modeller, kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Pad 9 Pro Max'in bulunduğu seriye katılıyor.

EKRAN BOYUTU VE İŞLEMCİ SEÇİMİ FARKLI

Xiaomi Pad 9 Pro, 12,5 inç LCD ekranında 144 Hz yenileme hızı ve 3,2K çözünürlük sunuyor. Xiaomi Pad 9 ise 11,2 inç ekranla geliyor; ekranın diğer teknik özellikleri Pro modeliyle aynı.

Pro modelinde Snapdragon 8 Gen 5, standart modelde ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemci kullanılıyor. Pad 9 Pro'nun depolama tarafında 256 GB'a kadar UFS 4.1 seçeneği bulunuyor.

PRO MODELİNDE DAHA BÜYÜK PİL VAR

Pad 9 Pro, 11.000 mAh pil ve 67 W kablolu hızlı şarj desteği taşıyor. Pad 9'da ise 9.720 mAh pil ve 45 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Her iki tablet de kablolu ters şarjı destekliyor.

Kamera tarafında Pad 9 Pro, 50 MP ana arka kamera ve 32 MP ön kamerayla geliyor. Pad 9 ise 13 MP arka kamera ve görüntülü görüşmeler ile öz çekimler için 8 MP ön kamera sunuyor.

İKİ TABLETİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

İki tablette de yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bulunuyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlör de modellerin ortak özellikleri arasında.

FİYATLARI NE KADAR?

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Çin'deki fiyatı 8 GB/128 GB sürüm için 3.799 yuandan (yaklaşık 565 dolar) başlıyor. Pad 9 ise 8 GB/128 GB sürümüyle 2.999 yuandan (yaklaşık 450 dolar) satışa sunuluyor.

Kaynak: GSMArena