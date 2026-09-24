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58 yaşında gençleşmek için Vietnam'a gitti! "20 yaş gençleşti" iddiası sosyal medyayı karıştırdı

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Estetik operasyonlara ilişkin önce-sonra videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, bu kez Vietnam'da yüz gençleştirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki bir Türk vatandaşının değişimi dikkat çekti.

Kliniğin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, hastanın operasyon sonrası görünümü sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

58 yaşında gençleşmek için Vietnam a gitti! "20 yaş gençleşti" iddiası sosyal medyayı karıştırdı 1

KLİNİK "20 YAŞ GENÇLEŞTİ" DEDİ

Kliniğin tanıtım videosunda operasyon öncesinde kameraların karşısına geçen 58 yaşındaki Türk vatandaşının oldukça güler yüzlü olduğu görülüyor. Yüz gençleştirme operasyonunun ardından yeniden görüntülenen adamın yüzünün daha gergin bir görünüme kavuştuğu, göz çevresi ve göz hattında ise belirgin bir değişiklik olduğu dikkat çekti.

58 yaşında gençleşmek için Vietnam a gitti! "20 yaş gençleşti" iddiası sosyal medyayı karıştırdı 2

Klinik, paylaşımında hastanın operasyon sonrasında 20 yaş gençleştiğini öne sürdü. Ancak görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte operasyonun sonucu üzerine farklı yorumlar yapıldı.

58 yaşında gençleşmek için Vietnam a gitti! "20 yaş gençleşti" iddiası sosyal medyayı karıştırdı 3

TÜRKİYE'DEN VİETNAM'A UZANAN ESTETİK TARTIŞMASI

Türkiye, özellikle son yıllarda estetik ve sağlık turizmi alanında yabancı hastaların tercih ettiği ülkeler arasında öne çıkarken, bu kez sosyal medyada dikkat çeken görüntü Türkiye'den Vietnam'a giden bir hastaya ait oldu.

X'te kısa sürede yayılan video, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Paylaşımın altına hem esprili yorumlar hem de operasyonun tıbbi sonuçlarını değerlendiren doktorların görüşleri geldi.

Prof. Dr. Güner Sönmez: "Çok başarılı bir operasyon olmuş dersem yalan söylemiş olurum"

58 yaşında gençleşmek için Vietnam a gitti! "20 yaş gençleşti" iddiası sosyal medyayı karıştırdı 4

"TÜRK OLARAK GİRDİ, VİETNAMLI OLARAK ÇIKTI"

Operasyonun ardından hastanın yüzündeki değişim, sosyal medya kullanıcılarının da gündemindeydi. Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

"Türkiye'deki doktorlar çok daha başarılı estetik işlemlerinde:)"

Bir başka kullanıcı ise değişimi şu sözlerle eleştirdi: "Adamı başarısız bir şekilde bir Vietnamlıya çevirmişler. Hastanedeki herkes çok güzel olmuş dediği için adam da onlara inanıyor ama biri gerçeği söylemeli."

Bir diğer yorumda ise yüz ve saç çizgisindeki değişikliklere dikkat çekildi: "Dudak dolgusu yapmasalarmış keşke. Bir çeneye ne olmuş da geri gitmiş ve saç dibi yukarı çekildikçe alın açılmış, kulaklar iyice ortaya çıkmış. Bütün karizma gitmiş adamda."

Paylaşımın altında "Hocam adam Türk olarak girmiş Vietnamlı olarak çıkmış" ve "Hocam adam gençleşmemiş, Hintli yarı Vietnamlı bambaşka birine dönmüş" şeklinde yorumlar da yer aldı.

58 yaşında gençleşmek için Vietnam a gitti! "20 yaş gençleşti" iddiası sosyal medyayı karıştırdı 5

"GENÇLİK GERİLMEKLE OLMAZ"

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da görüntüler üzerinden yaptığı değerlendirmede, yüzün yalnızca gerilmesinin genç bir görünüm anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Yılancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Şeker gibi adam, gergin bir hal almış. Bu Vietnam'da gerilme işi de yeni çıktı, git gide popülerleşiyor. Gençlik gerilmekle olmaz, içten olmalı. Kolajen, elastin, bağ doku sentezi olmadan o gerginlik de geçici, boşa acı…"

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam estetik cerrahi estetik
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