Kar ülkeyi esir aldı İngilizler çıldırdı! Endişeyle yolda kalanlardan yarı çıplak koşanlara...

İngiltere'de görülen rekor kar yağışı resmen hayatı durdurdu. Özellikle başkent Londra'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı M25 ve M11 otobanlarında trafiği felç etti ve bazı araç sürücüleri 8 saatten fazla yollarda mahsur kaldı.

Birçok insan korku içinde saatlerce beklerken çocuğuyla birlikte limitli miktarda benzinle yolda kalan bir annenin, ''Hiç böyle bir şey görmedim'' diyerek şaşkınlığını ve çaresizliğini belirten paylaşımı durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

OKULLAR TATİL

Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke çapında birçok uçuş iptal edildi veya ertelendi. Uçuşları ertelenen çok sayıda yolcu ise havaalanlarında mahsur kaldı. İskoçya'da ise hava sıcaklığının dün gece -15 dereceye kadar indiği açıklandı. Yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

Öte yandan, Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ünün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

EĞLENCEYE ÇEVİRENLER DE VARDI

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, yoğun kar yağışını eğlenceye çevirenler de vardı. Ertelenen seferleri bekleyen yolcular kar topu oynayarak, otoyolda mahsur kalanlar ise yolun ortasına kocaman bir kardan adam dikerek durumdan keyif almaya baktı.

Ancak muhtemelen en dikkat çekici olan, bir spor hocasının kışı göğüslediğini göstermek için şortuyla karda koştuğu anlardı. Genç adamın gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte ülkeden manzaralar...



