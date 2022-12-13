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Kar ülkeyi esir aldı İngilizler çıldırdı! Endişeyle yolda kalanlardan yarı çıplak koşanlara...

13.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, ülkede 2013'ten bu yana görülen en yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. Ulaşımda ciddi zorluklara yol açan ve hayatı felç eden yoğun kar yağışının kimilerini endişeye sürüklerken, kimileri için de eğlenceye dönüştüğü görüldü. Soğuk hava ve karın ülke genelinde hafta boyunca etkili olması beklendiği bildirildi.

Kar ülkeyi esir aldı İngilizler çıldırdı! Endişeyle yolda kalanlardan yarı çıplak koşanlara...

İngiltere'de görülen rekor kar yağışı resmen hayatı durdurdu. Özellikle başkent Londra'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı M25 ve M11 otobanlarında trafiği felç etti ve bazı araç sürücüleri 8 saatten fazla yollarda mahsur kaldı.

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Birçok insan korku içinde saatlerce beklerken çocuğuyla birlikte limitli miktarda benzinle yolda kalan bir annenin, ''Hiç böyle bir şey görmedim'' diyerek şaşkınlığını ve çaresizliğini belirten paylaşımı durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

OKULLAR TATİL

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Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke çapında birçok uçuş iptal edildi veya ertelendi. Uçuşları ertelenen çok sayıda yolcu ise havaalanlarında mahsur kaldı. İskoçya'da ise hava sıcaklığının dün gece -15 dereceye kadar indiği açıklandı. Yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

Öte yandan, Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ünün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

EĞLENCEYE ÇEVİRENLER DE VARDI

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Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, yoğun kar yağışını eğlenceye çevirenler de vardı. Ertelenen seferleri bekleyen yolcular kar topu oynayarak, otoyolda mahsur kalanlar ise yolun ortasına kocaman bir kardan adam dikerek durumdan keyif almaya baktı.

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Ancak muhtemelen en dikkat çekici olan, bir spor hocasının kışı göğüslediğini göstermek için şortuyla karda koştuğu anlardı. Genç adamın gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte ülkeden manzaralar...

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YOL

KARDAN ADAM


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İngiltere kar kış

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