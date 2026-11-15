Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın sonunu getirebilir! 'Kıyamet Buzulu'nın korkutan senaryosu!

Antarktika'da bulunan ve "Kıyamet Buzulu" olarak bilinen Thwaites Buzulu'yla ilgili yeni bir araştırma endişelendiren sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle Batı Antarktika Buz Tabakası'nın erime noktasına daha hızlı yaklaştığını belirledi. Buzulun tamamen çökmesi halinde deniz seviyelerinde ciddi yükseliş yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Dünyanın sonunu getirebilir! 'Kıyamet Buzulu'nın korkutan senaryosu!
Çiğdem Berfin Sevinç

Antarktika'daki Batı Antarktika Buz Tabakası'nı inceleyen araştırmacılar, bölgenin geçmişteki ısınma dönemlerine nasıl tepki verdiğini anlamak için buz tabakasının altındaki eski çamur ve tortu örneklerini analiz etti.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, deniz seviyesinin yaklaşık 4 bin metre altından çıkarılan tortu örnekleri incelendi. Araştırmacılar, son 800 bin yıl boyunca yaşanan her buzullar arası sıcak dönemde kaolinit adı verilen kil mineralinin miktarının neredeyse sıfıra indiğini tespit etti.

Dünyanın sonunu getirebilir! Kıyamet Buzulu nın korkutan senaryosu! 1

800 BİN YILLIK GEÇMİŞTEN ÖNEMLİ İPUCU

Araştırmayı yürüten İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'ndan (BAS) deniz jeoloğu Dr. Claus-Dieter Hillenbrand, kaolinit seviyelerindeki ani düşüşün önemli bir işaret olduğunu söyledi.

Hillenbrand, bu değişimin Thwaites ve Pine Island buzulları da dahil olmak üzere Batı Antarktika'nın Amundsen Denizi bölgesindeki buzulların eriyerek kıtanın iç kesimlerine doğru çekildiğini gösterdiğini belirtti.

Bilim insanları incelemeler sırasında smektit adı verilen başka bir mineral de keşfetti. Pasifik Okyanusu'nun daha kuzeyinde bulunan bu mineral, derin ve sıcak su akıntılarının buz tabakasının erimesinde etkili olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın geçmişte doğal ısınma dönemlerinde de kısmen çöktüğünü ancak günümüzdeki küresel ısınmanın bu süreci çok daha kötü hale getirdiğini vurguladı.

Dünyanın sonunu getirebilir! Kıyamet Buzulu nın korkutan senaryosu! 2

TAMAMEN ERİRSE DENİZ SEVİYESİ METRELERCE YÜKSELEBİLİR

"Kıyamet Buzulu" olarak anılan Thwaites Buzulu'nun tamamen çökmesi, dünya genelinde deniz seviyelerini etkileyebilir.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun hesaplamalarına göre Thwaites Buzulu'nun çökmesi deniz seviyesini 65 santimetre yükseltebilir. Pine Island Buzulu'nun da erimesi halinde bu yükselişe 51 santimetre daha eklenebilir.

En kötü senaryoda Batı Antarktika Buz Tabakası'nın tamamının çökmesiyle deniz seviyelerinin 3 ila 5 metre arasında yükselmesi ihtimali bulunuyor.

Böyle bir durumda İngiltere'de Lancaster ile Liverpool arasındaki kıyı bölgeleri, Doğu Yorkshire, Norfolk ve Thames Halici çevresindeki alçak kesimler risk altında kalabilir. Deniz seviyesindeki yükselişin kıyı erozyonunu ve fırtına kaynaklı su baskınlarını da artırabileceği belirtiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 Kasım'da tanıtılacaklar! Özellikleri ortaya çıktı16 Kasım'da tanıtılacaklar! Özellikleri ortaya çıktı
Yeni seride 200 megapiksel kamera iddiası!Yeni seride 200 megapiksel kamera iddiası!

Anahtar Kelimeler:
buzul kıyamet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.