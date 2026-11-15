Dünyanın sonunu getirebilir! 'Kıyamet Buzulu'nın korkutan senaryosu!

Antarktika'daki Batı Antarktika Buz Tabakası'nı inceleyen araştırmacılar, bölgenin geçmişteki ısınma dönemlerine nasıl tepki verdiğini anlamak için buz tabakasının altındaki eski çamur ve tortu örneklerini analiz etti.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, deniz seviyesinin yaklaşık 4 bin metre altından çıkarılan tortu örnekleri incelendi. Araştırmacılar, son 800 bin yıl boyunca yaşanan her buzullar arası sıcak dönemde kaolinit adı verilen kil mineralinin miktarının neredeyse sıfıra indiğini tespit etti.

800 BİN YILLIK GEÇMİŞTEN ÖNEMLİ İPUCU

Araştırmayı yürüten İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'ndan (BAS) deniz jeoloğu Dr. Claus-Dieter Hillenbrand, kaolinit seviyelerindeki ani düşüşün önemli bir işaret olduğunu söyledi.

Hillenbrand, bu değişimin Thwaites ve Pine Island buzulları da dahil olmak üzere Batı Antarktika'nın Amundsen Denizi bölgesindeki buzulların eriyerek kıtanın iç kesimlerine doğru çekildiğini gösterdiğini belirtti.

Bilim insanları incelemeler sırasında smektit adı verilen başka bir mineral de keşfetti. Pasifik Okyanusu'nun daha kuzeyinde bulunan bu mineral, derin ve sıcak su akıntılarının buz tabakasının erimesinde etkili olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın geçmişte doğal ısınma dönemlerinde de kısmen çöktüğünü ancak günümüzdeki küresel ısınmanın bu süreci çok daha kötü hale getirdiğini vurguladı.

TAMAMEN ERİRSE DENİZ SEVİYESİ METRELERCE YÜKSELEBİLİR

"Kıyamet Buzulu" olarak anılan Thwaites Buzulu'nun tamamen çökmesi, dünya genelinde deniz seviyelerini etkileyebilir.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun hesaplamalarına göre Thwaites Buzulu'nun çökmesi deniz seviyesini 65 santimetre yükseltebilir. Pine Island Buzulu'nun da erimesi halinde bu yükselişe 51 santimetre daha eklenebilir.

En kötü senaryoda Batı Antarktika Buz Tabakası'nın tamamının çökmesiyle deniz seviyelerinin 3 ila 5 metre arasında yükselmesi ihtimali bulunuyor.

Böyle bir durumda İngiltere'de Lancaster ile Liverpool arasındaki kıyı bölgeleri, Doğu Yorkshire, Norfolk ve Thames Halici çevresindeki alçak kesimler risk altında kalabilir. Deniz seviyesindeki yükselişin kıyı erozyonunu ve fırtına kaynaklı su baskınlarını da artırabileceği belirtiliyor.